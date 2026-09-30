Soledad Silveyra recibió el alta médica después de permanecer 22 días internada en el Sanatorio Otamendi, donde se recuperaba de una fractura de pelvis y una fisura en el sacro provocadas por una fuerte caída en su casa. La actriz confirmó que ya se encuentra nuevamente en su hogar y relató cómo atravesó estas semanas marcadas por el dolor.

La artista, de 74 años, sufrió el accidente a comienzos de septiembre cuando se encontraba sola en su vivienda. Tras la caída, se comunicó con uno de sus hijos, quien acudió a asistirla, y posteriormente fue trasladada al Sanatorio Otamendi.

Luego de más de tres semanas bajo atención médica, Silveyra compartió en sus redes sociales imágenes de la internación y confirmó que continuará la recuperación en su domicilio.

“Ya estoy en mi casa después de 22 días. Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro. Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme”, expresó la actriz.

Una recuperación marcada por el dolor

Durante los primeros días posteriores al accidente, su familia había explicado que la lesión demandaría un período prolongado de reposo. Su hijo Baltazar Jaramillo señaló que el tratamiento sería extenso y que la fractura debía consolidarse de manera natural.

La internación finalmente se extendió debido principalmente a los fuertes dolores que presentaba la actriz. A mediados de septiembre, su familia aclaró que la permanencia en el sanatorio no respondía a una complicación nueva, sino a la necesidad de mantener controlado el dolor mientras avanzaba la recuperación.

Ahora, Silveyra contó que atravesó momentos difíciles, pero destacó especialmente el acompañamiento que recibió de sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y del personal médico que la atendió.

La actriz también manifestó su intención de cumplir con todas las indicaciones necesarias para poder recuperarse y regresar al escenario cuando su estado físico se lo permita.

Cómo ocurrió el accidente

Silveyra sufrió la caída en su casa el domingo 6 de septiembre. La lesión derivó en una fractura de pelvis y obligó a suspender su actividad mientras los médicos evaluaban el tratamiento a seguir.

En un primer momento se había anticipado una recuperación de al menos 45 días de reposo. Con el paso de las semanas, la actriz mostró una evolución favorable y finalmente pudo abandonar el sanatorio este martes.