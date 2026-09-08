Soledad Silveyra sufrió un accidente doméstico y fue internada de urgencia

La actriz Soledad Silveyra permanece ingresada en el Sanatorio Otamendi a causa de un percance padecido en su vivienda. El hecho derivó en una urgencia médica que generó preocupación en el ámbito cultural tras conocerse las complicaciones físicas que venía afrontando la artista.

El episodio fue informado por el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM, donde precisó el cuadro diagnosticado a la conductora. "Solita Silveyra tuvo un accidente ayer en su casa y se quebró la cadera", detalló el panelista al referirse al incidente.

En esa misma línea, el comunicador contextualizó el estado previo de la paciente al señalar que "ya venía mal de la espalda y con algunos problemas de salud por los que había suspendido funciones de su obra". Asimismo, sobre las secuelas del impacto, remarcó que "Solita Silveyra tuvo un accidente ayer en su casa, se quebró la cadera y tiene una fisura".

Al momento del contratiempo en la residencia, la intérprete se encontraba en soledad, motivo por el cual "llamó a su hijo Facundo que fue a socorrerla". Tras la asistencia inicial en el inmueble, "la internaron en el Otamendi y está ahí", confirmó el periodista respecto al posterior traslado a la institución médica.

En relación al estado de ánimo y la contención familiar, Ochoa entabló comunicación con Baltazar, otro de los hijos de la figura. "Está puteando en el cuarto porque se quiere ir, pero esto es para largo. De ánimo está bien, aunque cansada porque no quiere estar más", manifestó en torno a la evolución clínica diaria. Debido a los dolores derivados de la lesión ósea, la paciente se encuentra medicada con morfina.

El cuadro de salud cuenta además con antecedentes de dolor crónico. El conductor Ángel de Brito señaló que las molestias de la actriz datan de tiempo atrás debido a una trocanteritis, manifestada como una inflamación recurrente en los tendones laterales de la zona lumbar y de la cadera. Al respecto, La Barby aportó que "en lo de Mirtha dijo que tenía un dolor fatal, que mucho no se podía mover y que se tenía que aplicar inyecciones porque no aguantaba el dolor".

Frente a este escenario, los profesionales médicos establecieron la estrategia terapéutica sin requerir una intervención quirúrgica. "Seguramente mañana le van a dar el alta, pero va a tener reposo y esto viene para largo, aunque no la van a operar", concluyó Ochoa en relación con la información suministrada por los allegados a la artista.