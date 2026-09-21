Solicitan precaución al circular por calle Las Heras durante el FestiJoven 2026

Con motivo del festejo del Día de la Primavera y el desarrollo del FestiJoven 2026, solicitan precaución a quienes circulen por la zona del parque. La situación se registra en inmediaciones de calle Libertador y Las Heras, donde se concentra parte del movimiento por el evento.

Durante aproximadamente cuatro horas, el tránsito por calle Las Heras permanecerá afectado, según se informó durante la cobertura. La previsión es que antes de que finalice el FestiJoven la circulación pueda quedar nuevamente habilitada con normalidad.

Las alternativas para circular

Quienes circulen por avenida Libertador de oeste a este deberán continuar derecho hasta avenida España. Allí tendrán que realizar la maniobra correspondiente para tomar España hacia el sur y continuar por calle La Prida.

El recorrido continuará por calle Salta y luego permitirá llegar hasta calle San Luis. Esta será una de las alternativas disponibles para quienes necesiten acercarse a los diferentes accesos del parque donde se desarrolla el FestiJoven.

Piden atención a los conductores

Desde la zona se solicita a quienes transiten por el sector que tengan en cuenta las modificaciones momentáneas en la circulación. La recomendación se mantiene mientras avanza el festejo por el Día de la Primavera 2026.

El pedido apunta especialmente a quienes circulen por avenida Libertador y necesiten atravesar el sector de Las Heras. Hasta que finalice el evento y se habilite nuevamente la circulación, deberán utilizar los desvíos previstos para continuar su recorrido.

El festejo de Primavera

El FestiJoven 2026 reúne a personas que se acercan al parque para disfrutar del festejo por el Día de la Primavera. Mientras avanza la jornada, el tránsito en las inmediaciones permanece sujeto a las modificaciones establecidas para permitir el desarrollo de la actividad.

Por este motivo, se recomienda tener en cuenta los desvíos al momento de circular por la zona. La habilitación normal de calle Las Heras está prevista antes de que finalice el FestiJoven 2026.