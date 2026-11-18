El romance entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez llegó a su fin y la noticia sacudió el mundo del espectáculo durante las últimas horas. La hija de Ricardo Fort decidió terminar su vínculo con el joven uruguayo y todo indica que la ruptura no se dio en los mejores términos, dejando varias dudas entre sus seguidores.

A través de un descargo en sus plataformas digitales, la heredera confirmó la noticia con absoluta contundencia frente a su público. "Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja", escribió en el inicio de su mensaje, pero el cierre fue lo que encendió todas las alarmas: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros".

Esa última declaración desató de inmediato una fuerte ola de especulaciones sobre los verdaderos motivos que llevaron al distanciamiento definitivo. En el entorno de la pareja muchos sostienen que los celos del joven habrían sido el principal detonante para ponerle punto final a la historia de amor que habían construido.

El inicio de este noviazgo se remonta al pasado mes de junio, cuando ambos coincidieron gracias a una curiosa dinámica en Blender at Night. En el programa conducido por José María Listorti, donde ella se desempeña laboralmente, organizaron una especie de casting para buscar a un candidato que quisiera acompañarla a realizar un viaje.

El muchacho oriundo de Uruguay decidió postularse a esa convocatoria y rápidamente logró captar el interés de la mediática, quien se fue enamorando con el correr de las semanas. Sin embargo, el blanqueo oficial del noviazgo demoró varios meses porque ella prefirió esperar y asegurarse de que el vínculo funcionara bien.

Sobre la identidad de Juan Manuel Ramírez trascendieron pocos detalles debido al marcado bajo perfil que siempre eligió mantener lejos de las cámaras. No obstante, se conoció que el exnovio de la influencer tiene 28 años y que su actividad laboral principal está vinculada al rubro de la compra y venta de autos de alta gama.