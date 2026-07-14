Los enfrentamientos de las dos semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 están por disputarse entre este martes con Francia y España (a las 16 hs. de Argentina) y, por otro lado, el miércoles entre Argentina e Inglaterra (a las 16hs. de Argentina).

Ante este panorama, hay cuatro escenarios, cuatro finales posibles y que, pase lo que pase, será inolvidable.

De Francia, España, Inglaterra, Argentina, saldrá el nuevo el campeón del mundo de este año, siendo los cuatro gigantes del fútbol mundial.

El título podría llevárselo Inglaterra o España, que conseguirían su segunda estrella; Francia, que obtendría su tercer trofeo; o Argentina, que lograría su cuarta estrella y su segundo título consecutivo.

A cada una aún le queda un obstáculo por superar antes del partido del domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York Nueva Jersey, pero el panorama de la final ya comienza a definirse.

Aún hay cuatro enfrentamientos posibles: un atractivo choque entre Francia e Inglaterra, una repetición de la increíble final de Qatar 2022, una emocionante revancha de la final de la Eurocopa 2024 o un duelo inédito entre los actuales campeones de Europa y los actuales campeones del mundo.

Francia vs Inglaterra

Si los Bleus de Kylian Mbappé vencen a España y la selección de Inglaterra de Jude Bellingham derrota a Argentina, el estadio de Nueva York Nueva Jersey será sede de una final del mundial sin precedentes entre dos de las naciones más importantes del fútbol europeo.

Los Tres Leones no han disputado una final desde su único título, obtenido en casa frente a Alemania Occidental en 1966 (victoria 4 a 2 en la prórroga). Por su parte, los galos llegarían a su tercera final consecutiva después de las de 2018 y 2022.

El partido también sería un prestigioso reencuentro entre compañeros de club que, por una noche, se convertirían en rivales. Kylian Mbappé y Jude Bellingham, compañeros en el Real Madrid, se enfrentarían con la vista puesta en el trofeo más importante. Entretanto, sus homólogos de Múnich, Harry Kane y Michael Olise, entre otros, también se verían cara a cara en un duelo que podría ser determinante.

Inglaterra también buscaría vengarse de Francia, quienes la eliminaron en los cuartos de final de Qatar 2022 tras caer 2 a 1. Esta final sería el primer enfrentamiento entre ambas naciones por un título importante, ya que tampoco se han enfrentado nunca en una final del Campeonato Europeo.

Francia vs Argentina

Con esta final, el fútbol mundial podría disfrutar de uno de los enfrentamientos más esperados de los últimos años: la revancha de la increíble final de Qatar 2022. Tres años y medio después de la inolvidable final de Lusail, en la que la Albiceleste se impuso en la tanda de penaltis (3 a 3 en tiempo extra, 4 a 2 en penaltis), franceses y argentinos podrían volver a enfrentarse por el trofeo mundial. Francia buscaría vengarse de sus verdugos de 2022, mientras que Argentina intentaría defender el título y sumar su cuarta estrella, algo que ninguna selección ha logrado desde que Brasil se coronara dos veces consecutivas en 1958 y en 1962.

Además del título, el encuentro tendría otro atractivo: el duelo entre Kylian Mbappé y Lionel Messi, los máximos goleadores actuales del torneo con ocho tantos cada uno, el cual podría definir buena parte de los premios individuales. Si se repasa un poco más la historia que une a Francia y Argentina, esta final no sería una revancha, sino el partido de desempate.

Antes del triunfo de la Albiceleste en Catar, los franceses, ya bajo la dirección de Didier Deschamps y con un gran Kylian Mbappé, se habían impuesto 4 a 3 en los octavos de final de Rusia 2018, antes de levantar el trofeo unas semanas más tarde.

España vs Inglaterra

Si España elimina a Francia y logra avanzar, e Inglaterra hace lo propio frente a Argentina, la final del Mundial de 2026 se convertiría en una revancha continental. Dos años después de la victoria de la Roja ante los Tres Leones en la final de la Eurocopa 2024 (2-1), Harry Kane y sus compañeros tendrían la oportunidad de saldar cuentas con los campeones europeos.

Para españoles e ingleses, el objetivo sería el mismo: conseguir un segundo título mundial tras sus respectivos triunfos en 2010 y 1966.

Ver a ambas naciones enfrentarse en la escena mundial sería, de por sí, todo un acontecimiento. Aunque estos dos gigantes europeos suelen cruzarse en competiciones continentales, solo se han enfrentado en dos ocasiones en la Copa Mundial de la FIFA.

La primera vez fue en Brasil en 1950, en un partido en el que la Roja se llevó la victoria por 1 a 0 en la fase de grupos. Treinta y dos años después, el duelo terminó en un empate a 0 en suelo español durante la segunda fase de grupos. Además, ese empate contribuyó a que ninguno de los dos equipos avanzara a la siguiente ronda.

44 años más tarde, España e Inglaterra podrían volver a verse las caras, pero esta vez con el título mundial en la mira.

España vs Argentina

Por último, si España y Argentina lograran superar su último obstáculo antes de llegar a Nueva Jersey, el fútbol mundial sería testigo de una final 100 % hispanohablante, algo muy poco frecuente en la Copa Mundial de la FIFA, aunque no sin precedentes. De celebrarse una final entre la Roja y la Albiceleste, sería el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la competencia desde Inglaterra 1966, en la que los sudamericanos les ganaron a los europeos 2 a 1 en la primera fase.

El partido también tendría mucho que ofrecer, pues mediría al actual campeón de Europa con el campeón mundial vigente, un enfrentamiento inédito en esta etapa de la competencia.

En caso de que España ganara, sería su segundo título después del de 2010 y tendría la oportunidad de igualar a Francia y a Uruguay. Con una cuarta estrella, Argentina estaría a un paso de Brasil e igualaría el récord de Alemania e Italia.

El choque generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal aportaría un atractivo adicional a este prestigioso partido. Hay una diferencia de 21 años entre ambos, pero la influencia que cada uno ejerce en su selección es enorme. Sea cual sea el desenlace, una final de este calibre tendría todos los ingredientes para convertirse en una página inolvidable del torneo.