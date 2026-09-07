Son dos famosos conductores, pero él explotó por un problema de olores

Dos reconocidos conductores quedaron en el centro de un particular conflicto laboral por problemas de convivencia dentro del edificio donde trabajan. A pesar de desarrollar sus tareas profesionales en espacios diferentes, la dinámica cotidiana generó una situación impensada que terminó saliendo a la luz.

El origen de este escenario involucra a Matías Martin y Jimena Monteverde, quienes forman parte de la empresa Kuarzo. La cocinera lleva adelante La cocina rebelde, un ciclo gastronómico transmitido por Canal 13 desde la planta baja del inmueble. Por su parte, el periodista graba Todo Pasa, su envío para Urbana Play, en el último piso. Aunque llevan varios meses compartiendo el mismo inmueble, los protagonistas aún no coincidieron personalmente en los pasillos.

A pesar de la distancia física dentro del lugar, los aromas provenientes de las preparaciones culinarias comenzaron a trasladarse de manera directa hacia la parte superior de las instalaciones. Al ser abordado por un cronista del programa Ya Fue Todo sobre este inconveniente que trascendió públicamente, Martin abordó el tema. “Subió una baranda a comida impactante”, arrancó diciendo el conductor.

Para bajar la tensión, el periodista optó por tomar el asunto de manera jocosa y detalló de qué forma intentaba descifrar el menú del día basándose únicamente en la intensidad del olor que recibía durante su jornada de trabajo. “Como armaron un programa de cocina en planta baja y no pusieron extractores, sube un poco el aroma. Riquísimo, en líneas generales”, siguió explicando.

Durante la charla, Martin se refirió a sus intentos por adivinar las recetas ejecutadas en el piso inferior. “Yo pensé que estaban haciendo una fugazzeta, pero parece que era una paella”, aclaró. De inmediato, se encargó de desligar a la chef de cualquier tipo de responsabilidad operativa sobre el problema edilicio. “Jime es la que menos culpa tiene en todo esto”, analizó.

Finalmente, el conductor enfocó su planteo hacia las fallas técnicas de infraestructura en la construcción del set de televisión. “La productora armó un programa de cocina sin extractores y nosotros estamos en el último piso, así que el aroma llega”, concluyó.