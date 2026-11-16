Son famosos, se separaron tras años juntos y ahora ella tiene nuevo novio

Natalia Graciano y Daniel Mendiondo protagonizan el nuevo romance del espectáculo tras la mediática separación de la modelo con el periodista Matías Martin. Luego de mantener un estricto perfil bajo respecto a su intimidad desde el fin de su matrimonio, la empresaria decidió blanquear su actual presente sentimental mediante una publicación en sus redes sociales.

La postal que revolucionó el mundo digital fue tomada durante una salida romántica en París, donde ambos posan abrazados con los rostros muy juntos y en una evidente actitud cómplice. Sin necesidad de realizar presentaciones formales ni extensas declaraciones, la fundadora de la firma de indumentaria Merci confirmó de esta manera que volvió a apostar al amor.

El nuevo compañero sentimental de la modelo sería el cirujano plástico Daniel Mendiondo, con quien estaría iniciando esta etapa lejos de los antiguos rumores que la vincularon con Mauricio Macri. Aquellas versiones pasadas habían generado un fuerte revuelo mediático, sobre todo cuando la exmodelo volvió a mostrarse en público junto a su exmarido en un reencuentro muy comentado.

La publicación no tardó en cosechar miles de interacciones y mensajes de cariño por parte de diversas personalidades de la moda y el espectáculo como Dolores Trull, Teresa Calandra y Lara Bernasconi. No obstante, uno de los detalles que más conmovió a los usuarios fue la intervención de Mía Martin, la hija menor de la expareja, quien comentó un emoji de corazón.

Por su parte, el conductor del ciclo radial Todo Pasa sorprendió a todos al dejar su propio "me gusta" en la fotografía de la madre de sus hijos junto al médico. Lejos de mostrar incomodidad o mantenerse indiferente ante el blanqueo amoroso, el periodista dejó en evidencia la excelente sintonía y el vínculo armonioso que mantiene con su exesposa.