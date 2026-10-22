Son la pareja de famosos más odiada y estarían esperando a su primer hijo

Una verdadera bomba sacude por completo al espectáculo argentino en este jueves 22 de octubre con la mediática pareja conformada por Candela Arizaga y Facundo Moyano. La situación judicial entre ambos sumó un nuevo capítulo mientras se espera que se levante la perimetral impuesta, a pesar de que recientemente se vieron y compartieron momentos juntos en Madrid.

La llegada de Candela Arizaga al juzgado generó una enorme expectativa y fue interceptada de inmediato por numerosos noteros que buscaban su testimonio exclusivo. Una de las primeras periodistas en abordarla fue Mercedes Ninci, quien no dudó en consultarle directamente para el programa La Mañana de Moria sobre los crecientes rumores: "¿Estás embarazada?".

Ante la consulta periodística, la reacción de Candela Arizaga fue llamarse al silencio acompañada por una risa muy cómplice que alimentó las especulaciones. Al regresar al piso del programa, Moria Casán y el resto de los panelistas analizaron minuciosamente la actitud de la protagonista, llegando a la conclusión de que las señales eran afirmativas.

Durante el análisis televisivo, Moria Casán destacó: "Es confuso, a ella se la ve regia. Feliz, bien, con sus anteojitos, todo". Rápidamente, la que intervino fue Nazarena Di Serio, haciendo alusión a lo que pasó: "Confirmó esto, que se quiere casar. Pero no respondió cuando le dijiste lo del embarazo Mecha, qué viste vos, qué percibiste vos… se sonrió".

En relación al viaje que compartieron, Moria Casán contó que ese viaje fue una oportunidad muy buena para desatar toda su pasión: "La luna de miel fue como muy tu match. Europa debe ser el lugar más espectacular para vivir una historia de amor, unirse, ver". Respecto a lo que notó al momento de preguntar, Mercedes Ninci respondió: "Y cuando vos no respondes, si vos no estás embarazada, respondes, ‘no estoy embarazada’. Ahora si vos ya te hiciste el evatest, y no tenes respuesta…".

Por su parte, Gustavo Méndez también habló del tema y recordó lo que fue la nota que dio Facundo Moyano en lo de Moria Casán: "Acá Moyano dijo que con Candela tienen mucha horizontalidad. O sea, las probabilidades son altas Mo". Con el rumor fuertemente instalado, los próximos días serán determinantes y Candela Arizaga continuará bajo la lupa, mientras Facundo Moyano sigue sin aparecer.