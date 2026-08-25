Gabriel González y Karen Herrera son pareja, tienen dos hijos y ambos son oficiales de la Policía de San Juan. Además, forman parte del grupo Jóvenes Unidos, con el que desde 2018 organizan chocolates solidarios para los chicos. Lo que comenzó como una iniciativa familiar en su barrio de Chimbas fue creciendo con los años y ahora tiene un nuevo desafío: llevar esta propuesta a Astica, en Valle Fértil, donde buscan reunir donaciones para compartir con las familias de la localidad.

“Esta idea surgió por mi mamá. Nosotros nos criamos en el barrio y en las inmediaciones no había un chocolate. Ella comenzó haciéndolo en el comedor de casa e invitaba a algunos amiguitos”, contó Gabriel a DIARIO HUARPE.

Con el paso del tiempo, aquella reunión pequeña se transformó en un proyecto compartido. “Con mi grupo de amigos siempre decíamos que algún día íbamos a ser grandes y podríamos hacer un chocolate para todos los niños del barrio, especialmente para quienes realmente necesitan”, recordó.

La pareja, ambos de 29 años, sostiene la iniciativa junto a padres, hermanos, tíos, abuelos, amigos y la familia de Karen. “Somos alrededor de 50 personas que ponemos todo a disposición. Armamos el chocolate y tratamos de ponerle mucho amor a todo”, explicó Gabriel.

Pochoclos, juguetes y una tarde para disfrutar

El crecimiento de la propuesta se refleja en los números. El año pasado prepararon unas 970 bolsitas de pochoclos y este año llegaron aproximadamente a 1.070. También reunieron más de 300 juguetes y lograron acondicionar 20 bicicletas mediante rifas y un bingo.

“Tenemos un stand de barbería con unos 10 peluqueros que son amigos de la familia y nos colaboran. También armamos un stand de belleza con siete u ocho chicas que hacen peinados, maquillaje y pintura para el pelo”, contó Gabriel.

La propuesta también busca sumar entretenimiento para que los chicos tengan una tarde diferente. Gracias a las colaboraciones y a lo recaudado mediante rifas y un bingo, pudieron llevar personajes para compartir el festejo. “También pudimos pagar para que fueran las Guerreras K-Pop, el Dibu y Messi”, relató.

Ahora quieren llevar el chocolate a Astica

El próximo desafío será en Astica. La actividad está prevista para el sábado 29 de agosto, desde las 14, en la plaza de la localidad. Un grupo de padres que organiza el festejo se contactó con Gabriel y allí surgió la posibilidad de que la pareja y sus colaboradores se sumaran.

“Me explicaron que es una zona bastante humilde y que les estaba costando muchísimo. Lo planteé al grupo y los chicos me dijeron que sí con los ojos cerrados”, contó.

Unas 25 personas viajarán para colaborar con la preparación del chocolate y llevar donaciones. “Queremos llevar todo lo que la gente pueda aportar, desde alimentos hasta zapatillas y otras cosas que hagan falta”, sostuvo Gabriel.

Cómo colaborar con la iniciativa

Para quienes quieran ayudar con el chocolate de Astica, la organización habilitó el alias JuntosPorAstica.pay. También reciben donaciones de productos y elementos que puedan ser entregados durante la jornada. “Si tienen algo para colaborar, nosotros podemos buscarlo o coordinar para que lo acerquen. Todo sirve”, indicó Gabriel.

La pareja espera que esta nueva jornada sea apenas otra parada dentro de una historia que comenzó en un comedor familiar y que hoy involucra a decenas de personas. “Es lo que nos gusta hacer con mi pareja y lo que queremos inculcarles a nuestros hijos. Creo que es una de las herencias más bonitas que les vamos a dejar: que ellos continúen con todo esto que hacemos de corazón”, concluyó.