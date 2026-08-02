Sonó la alarma, pero ladrones robaron $7,5 millones de una casa en Zonda

A pesar de las medidas de seguridad, la delincuencia golpeó con fuerza en el departamento Zonda durante la madrugada del pasado viernes 31 de julio. Un grupo de desconocidos irrumpió en una vivienda del Loteo La Lucinda, situada en la Primera Etapa del complejo privado, logrando sustraer bienes y efectivo por una cifra que supera los $7.500.000.

El ingreso se produjo cerca de las cinco de la mañana, momento en el que se activó el sistema de alarma de la propiedad. Este aviso motivó el despliegue inmediato de los efectivos de la Comisaría 14, quienes al arribar al domicilio constataron que los atacantes ya habían emprendido la huida. Tras una inspección ocular, los uniformados detectaron que una reja y una ventana habían sido violentadas para permitir el acceso al inmueble.

La dueña de casa, de apellido Ruiz, regresó a la propiedad y realizó un relevamiento del faltante. Según el reporte oficial, los delincuentes se llevaron US$5.000, una suma no precisada de pesos y un televisor de 60 pulgadas. Las autoridades realizaron diversos rastrillajes por las inmediaciones para intentar dar con sospechosos o recuperar parte de lo robado, pero los procedimientos no arrojaron resultados positivos hasta el momento.

La investigación se encuentra actualmente bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores enfrentan un desafío importante, ya que se confirmó que las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda no estaban operativas cuando ocurrió el asalto, lo que dificulta la identificación de los responsables.