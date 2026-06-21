Sorprendiendo a todos, Guido Kaczka reveló quién es la "Messi" de la TV

Guido Kaczka protagonizó un momento de alta sensibilidad durante la emisión de la mesaza del sábado 20 de junio. Mientras el productor conversaba sobre su entusiasmo por el trabajo en los medios, aprovechó para manifestar su admiración hacia la conductora del ciclo. La situación se volvió emotiva cuando el invitado decidió realizar un paralelismo entre la carrera de la diva y la excelencia deportiva.

En un tramo de la charla, el integrante de Los ocho escalones miró a su anfitriona y le confesó que "A mí me emociona totalmente porque vos Mirtha, en lo nuestro, en nuestra actividad, vos sos como Messi" para describir el impacto de su presencia.

El elogio generó un clima de respeto en el estudio, donde el conductor profundizó en su idea mediante metáforas vinculadas al fútbol. Según sus palabras, observar el desempeño de Legrand es similar a lo que experimentan los futbolistas al ver al capitán argentino en la cancha.

El reconocimiento continuó con una distinción sobre la calidad del trabajo de la presentadora, a quien Guido le aseguró que "Hacés otra cosa, es como otro cantar" entre los aplausos de los presentes. Ante semejante distinción, Mirtha se mostró notablemente conmovida y agradeció el gesto de su colega. La conductora también aprovechó la oportunidad para referirse al propio futbolista rosarino, a quien calificó como "un astro sin duda maravilloso" devolviendo la gentileza recibida.

Este encuentro televisivo sirvió para reafirmar la vigencia de la figura central del programa en la industria nacional. La comparación con el referente de la selección nacional posicionó nuevamente a la animadora como un ejemplo de profesionalismo para sus pares. Con este intercambio, ambos compartieron una jornada que destacó la importancia de ejercer la profesión con placer y dedicación constante.