Dos jóvenes fueron sorprendidos por efectivos de la Policía Federal Argentina cuando realizaban una presunta transacción de marihuana en plena vía pública, en el microcentro de la ciudad de San Juan. El procedimiento se concretó durante un recorrido preventivo y terminó con el secuestro de pequeñas dosis de cannabis y la apertura de una causa federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Los implicados quedaron licenciados en el lugar, pero vinculados a una causa de estupefacientes.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Delegación San Juan de la Policía Federal Argentina, que realizó tareas de prevención del delito en la zona céntrica de la capital provincial. Mientras patrullaban por calle Entre Ríos, entre Laprida y avenida Libertador General San Martín, frente a la Iglesia Santo Domingo, los uniformados advirtieron una maniobra que llamó su atención.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a dos jóvenes, de quienes no trascendió identidad, que permanecían en actitud sospechosa y realizaban un intercambio de pequeños envoltorios. Ante la posibilidad de que se tratara de una maniobra vinculada con la comercialización de estupefacientes, los policías descendieron del móvil e identificaron a ambos involucrados, quienes resultaron ser mayores de edad.

la venta consistió en envoltorios con cogollos de marihuana, que fueron secuestrados.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado preventivo de urgencia y encontraron entre las prendas de vestir de los sospechosos varios envoltorios que contenían cogollos de marihuana. De acuerdo con la investigación inicial, uno de los jóvenes había actuado como comprador y el otro como vendedor al momento de ser interceptados.

La intervención permitió secuestrar la sustancia y dar inicio a un legajo judicial por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que sanciona los delitos relacionados con estupefacientes. Ambos quedaron formalmente imputados en la causa federal iniciada tras el procedimiento.

Las actuaciones fueron comunicadas a la autoridad judicial competente, que evaluó las circunstancias del hecho y la cantidad de droga secuestrada. Debido a que se trató de pequeñas dosis de marihuana, el magistrado interviniente dispuso que los dos jóvenes recuperaran la libertad, aunque continuaron vinculados al expediente judicial.

La causa quedó en manos de la fiscalía federal competente, que avanzará con la investigación y determinará la situación procesal de los imputados a medida que se incorporen nuevas medidas de prueba. En tanto, la droga secuestrada fue puesta a disposición de la Justicia como evidencia del procedimiento realizado en pleno centro sanjuanino.