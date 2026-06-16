Un operativo de prevención realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste terminó con el secuestro de más de medio kilo de marihuana y decenas de cigarrillos de fabricación casera en el departamento Rivadavia. El procedimiento tuvo lugar este lunes y derivó en la intervención de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras personal policial realizaba recorridas preventivas por calle Costa Canal, al norte de Avenida Ignacio de la Roza, una zona frecuentemente utilizada por vecinos para actividades recreativas y de circulación cotidiana.

Durante la recorrida, los uniformados observaron a un joven sentado bajo un árbol ubicado sobre el margen este del canal Céspedes. La actitud del sujeto llamó la atención de los efectivos, quienes advirtieron que manipulaba pequeños elementos compatibles con la confección de cigarrillos artesanales.

Ante esta situación, los policías se acercaron para entrevistarlo e identificarlo. En ese momento, el joven entregó de manera voluntaria un frasco de vidrio transparente con tapa azul que contenía una sustancia vegetal de color verde amarronado con fuerte olor característico.

Además, entre sus pertenencias encontraron sedas de papel y varios cigarrillos que se encontraban parcialmente armados, todos con la misma sustancia en su interior.

De acuerdo con el informe policial, mientras se desarrollaba el procedimiento el joven adoptó una actitud agresiva y comenzó a proferir insultos contra los efectivos actuantes. A pesar de ello, la situación fue controlada sin que se registraran incidentes de mayor gravedad.

Frente a la presunta presencia de estupefacientes, los uniformados solicitaron la intervención del Departamento Drogas Ilegales, cuyos especialistas se hicieron presentes para realizar las tareas de rigor. Posteriormente, el procedimiento continuó en dependencias de la Comisaría 34ª, donde se efectuaron las pruebas de campo y el pesaje correspondiente.

Las pericias confirmaron que la sustancia secuestrada era marihuana. El resultado final arrojó un peso total de 540 gramos, además de 56 cigarrillos de fabricación casera confeccionados con la misma droga.

Por disposición de las autoridades judiciales competentes, todos los elementos quedaron secuestrados como evidencia en la causa. El joven, de 21 años, quedó vinculado a las actuaciones que se instruyen por presunta infracción a la Ley 23.737, normativa que regula los delitos relacionados con estupefacientes en el país.

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que determinará los pasos a seguir en función de los resultados obtenidos durante el procedimiento y de las medidas probatorias que se dispongan en las próximas horas.