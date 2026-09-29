Sorpresivo llamado del Pity Álvarez a Moria Casán: “Siento que me va a explotar la cabeza”

El músico Cristian Pity Álvarez generó un fuerte impacto mediático al comunicarse de manera imprevista con el programa de Moria Casán mientras permanece internado tras la intervención de la Justicia.

Durante la conversación telefónica, el artista manifestó que no recuerda nada del episodio que derivó en su traslado de urgencia al centro de salud. Explicó que padeció un brote psicótico y relató que atraviesa momentos de gran angustia por los expedientes que enfrenta en los tribunales y las presentaciones que debió cancelar. En ese sentido, afirmó que duerme muy poco porque no puede parar de pensar y sostuvo que siente que le va a explotar la cabeza.

En medio de una charla sin precedentes, el cantante lanzó frases desconcertantes que sorprendieron tanto a la conductora como a los espectadores. Al ser consultado sobre su intento de fuga de la institución, aseguró que tomó esa decisión debido al tono elevado de voz que utilizaban los profesionales y abogados a su alrededor. Expresó que intentó darles una lección sobre ética para que no hablaran todos al mismo tiempo.

Antes de dar por finalizada la comunicación, el músico se despidió cantando fragmentos de una famosa canción dedicada a la diva. De este modo, la sorpresiva intervención del artista desde su lugar de internación forzosa pasó a convertirse en uno de los episodios más comentados de la jornada periodística.