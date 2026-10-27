Sorpresivo mea culpa de Nicole Neumann sobre su guerra con Fabián Cubero

En una entrevista con Robertito Funes para la señal LN+, la expareja de Fabián Cubero recordó su trabajo diario en la televisión y explicó el contexto de sus palabras. Nicole Neumann reconoció que muchas veces llegaba afectada al canal y respondía a las preguntas en vivo, pero remarcó que como madre tendría que haber resguardado más a sus hijas para evitar la sobreexposición de los problemas familiares ante las cámaras.

La modelo dejó en claro que siempre se manejó con la verdad, aunque admitió que hacer públicas sus batallas con Fabián Cubero no generó ningún beneficio. Nicole Neumann sostuvo que no le sirvió de nada exponerlo y que hablar en los medios no aceleró ningún proceso legal, lo que la llevó a cambiar radicalmente su postura frente a la prensa y a los escándalos del pasado.

Consultada por el equipo del programa Desayuno para profundizar sobre sus dichos, Nicole Neumann volvió a referirse al tema de manera contundente. La modelo expresó que en la desesperación, lo hice pensando que podía ayudarme, al tiempo que lamentó que en aquel momento de no saber cómo actuar realizó acciones que no ayudaron y que solo expusieron a las pequeñas.

A partir de aquellas complejas vivencias tras distanciarse de Fabián Cubero, la empresaria tomó un aprendizaje definitivo para su vida personal. Nicole Neumann aseguró que desde hace años mantiene la firme decisión de no expone la problemática familiar en los medios, reconociendo que lo hizo mal en su momento pero que va aprendiendo a lo largo del camino.