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Sorpresivo viento en San Juan cambió las condiciones del clima en la noche
POR REDACCIÓN
La irrupción de un frente de vientos intensos con ráfagas modificaron de forma súbita la tranquilidad de la noche en el Gran San Juan y departamentos aledaños.
El fenómeno comenzó a sentirse con fuerza hacia el atardecer y las primeras horas de la noche de este 30 de septiembre, ingresando con ráfagas sostenidas que sorprendieron a los sanjuaninos tras una jornada con templada.
Estado actual del tiempo
Temperatura y ambiente: Tras la irrupción del frente de viento desde el sector sur/sureste al atardecer, la temperatura ronda los 21°C a 23°C, con presencia de cielo parcialmente nublado.
El viento mantiene una rotación hacia el sur/sureste con ráfagas moderadas, amainando paulatinamente hacia la madrugada de hasta unos 30 km/h.
Pronóstico del SMN para este jueves 1 de octubre
El jueves arrancará con un tiempo moderado y descenso térmico como consecuencia del viento del sur que ingresó durante la noche. La mínima estimada está en un 13 °C (durante las primeras horas de la mañana); la máxima estimada en 23 °C (durante el transcurso de la tarde).
Cielo se mantendrá de parcialmente nublado a cubierto en las primeras horas, despejándose parcialmente hacia la tarde. Habrá brisas del sector sureste entre 7 y 15 km/h, sin ráfagas de peligro extremo durante la jornada. Se descartan lluvias para todo el día (0% de probabilidad).
Para el viernes 2 de octubre, el SMN ya emitió un aviso de Alerta Amarilla por viento Zonda, por lo que se prevé un ascenso brusco de la temperatura alcanzando máximas superiores a los 32 °C.