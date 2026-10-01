La irrupción de un frente de vientos intensos con ráfagas modificaron de forma súbita la tranquilidad de la noche en el Gran San Juan y departamentos aledaños.

El fenómeno comenzó a sentirse con fuerza hacia el atardecer y las primeras horas de la noche de este 30 de septiembre, ingresando con ráfagas sostenidas que sorprendieron a los sanjuaninos tras una jornada con templada.

Estado actual del tiempo

Temperatura y ambiente: Tras la irrupción del frente de viento desde el sector sur/sureste al atardecer, la temperatura ronda los 21°C a 23°C, con presencia de cielo parcialmente nublado.

El viento mantiene una rotación hacia el sur/sureste con ráfagas moderadas, amainando paulatinamente hacia la madrugada de hasta unos 30 km/h.

Pronóstico del SMN para este jueves 1 de octubre

El jueves arrancará con un tiempo moderado y descenso térmico como consecuencia del viento del sur que ingresó durante la noche. La mínima estimada está en un 13 °C (durante las primeras horas de la mañana); la máxima estimada en 23 °C (durante el transcurso de la tarde).

Cielo se mantendrá de parcialmente nublado a cubierto en las primeras horas, despejándose parcialmente hacia la tarde. Habrá brisas del sector sureste entre 7 y 15 km/h, sin ráfagas de peligro extremo durante la jornada. Se descartan lluvias para todo el día (0% de probabilidad).

Para el viernes 2 de octubre, el SMN ya emitió un aviso de Alerta Amarilla por viento Zonda, por lo que se prevé un ascenso brusco de la temperatura alcanzando máximas superiores a los 32 °C.