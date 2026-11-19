Una frase de la mamá de Lionel Messi sorprendió y emocionó a Nico Paz durante la despedida del capitán de la Selección argentina en el estadio Monumental. "Vos sos el sucesor de mi hijo", le dijo Celia Cuccittini al joven futbolista, según reveló Fabián Paz, tío del mediocampista, en una entrevista radial. El jugador quedó impactado por el mensaje, que tomó repercusión después de su destacada actuación ante Costa Rica.

La anécdota ocurrió el 6 de octubre, luego del encuentro entre Argentina y Benín, que marcó la despedida de Messi con la camiseta albiceleste. Al salir del vestuario, Nico se encontró con la madre del capitán, a quien ya conocía, y se acercó a saludarla.

En ese momento, Celia estaba emocionada por la jornada que había vivido junto a su hijo. Según relató Fabián Paz, le tomó la mano al futbolista y le dedicó una frase que no esperaba escuchar.

"Vos sos el sucesor de mi hijo", fueron las palabras que, de acuerdo con el testimonio de su tío, le dijo la madre de Messi.

La reacción de Nico fue inmediata. Fabián contó que esperaba a su sobrino en el auto cuando lo vio salir del estadio sorprendido por el encuentro. "No me la puedo creer lo que me acaba de pasar", le habría comentado el joven, todavía impactado por el mensaje.

El presente de Nico Paz en la Selección argentina

La revelación familiar llegó en un momento especial para el mediocampista, que atraviesa un gran presente futbolístico y comienza a ganar protagonismo en el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Nacido en Tenerife, España, pero con nacionalidad argentina por su padre, el exfutbolista Pablo Paz, el jugador de 22 años se convirtió en una de las apariciones más destacadas de la nueva generación. Actualmente juega en el Como de Italia, donde logró consolidarse y llamar la atención por su rendimiento.

Su última actuación con la camiseta albiceleste reforzó las expectativas. En la goleada 7-0 frente a Costa Rica, disputada en Córdoba, convirtió dos goles y fue una de las grandes figuras del encuentro.

Su rendimiento también despertó las comparaciones con Messi y las especulaciones sobre quién podría quedarse con la histórica camiseta número 10. Sin embargo, el propio futbolista intenta mantenerse al margen de esas expectativas.

"No pienso en eso. Pienso en disfrutar días como hoy y divertirme en el campo", expresó Nico después de su actuación ante el seleccionado centroamericano.

El entrenador Lionel Scaloni también destacó su rendimiento y consideró que todavía tiene margen para seguir creciendo. "Es un jugador que todavía puede dar más", señaló el técnico, que valoró su capacidad para asumir responsabilidades dentro del equipo.

Mientras los hinchas comienzan a imaginar quién tomará la posta de Messi en la Selección, Nico Paz prefiere concentrarse en su presente y disfrutar de una oportunidad que, para él, ya representa un sueño cumplido: compartir cancha con el capitán argentino y representar al país.