El episodio que tuvo como protagonistas al periodista Nicolás Luaces y a la hincha de Boca Daniela sumó un nuevo capítulo tras una intervención de Yanina Latorre en su programa radial.

Todo comenzó con un cruce viral en las inmediaciones de La Bombonera, luego del triunfo de Boca por 3-0 ante Barcelona Sporting Club por la Copa Libertadores. En ese contexto, Luaces entrevistó a Daniela, una estudiante de psicología, y la charla derivó en un intercambio que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La interacción, que incluyó referencias futboleras y comentarios sobre redes sociales, se viralizó y generó un fuerte crecimiento en la cuenta de Instagram de la joven. Días después, ambos volvieron a hablar públicamente sobre el episodio y el contacto posterior que mantuvieron.

En ese marco, Yanina Latorre se refirió al tema en su programa en El Observador y mencionó que revisó la actividad del periodista en redes sociales. Según contó al aire, encontró un mensaje privado enviado por Luaces en abril de 2020.

Latorre señaló que el mensaje fue enviado a las 4 de la madrugada y procedió a leer su contenido en vivo. “Sos el sueño de mi vida”, fue la frase que, según su lectura, figuraba en el chat.

La conductora también hizo referencia a la diferencia de edad entre ambos en ese momento y al hecho de que el periodista la seguía en redes sociales desde entonces.

El dato se sumó a la exposición pública que ya venía teniendo Luaces tras el episodio con la hincha de Boca, que lo había convertido en tendencia en redes sociales por su cruce televisivo en la previa del partido.