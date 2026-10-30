“Soy Mestiza” llega por primera vez al Teatro del Bicentenario

El espectáculo musical “Soy Mestiza”, protagonizado por la artista sanjuanina Mariana Clemensó, llegará por primera vez al Teatro del Bicentenario para cerrar su gira 2026. La presentación será el próximo 12 de noviembre, a las 21, en la Sala Principal, con una propuesta que reúne diferentes expresiones culturales y musicales.

La obra, producida por Ángel Carbajal, combina folclore, tango, flamenco y música árabe en una puesta que busca integrar distintos ritmos y tradiciones sobre un mismo escenario. El espectáculo fue distinguido con el premio Carlos de Oro 2026 en Villa Carlos Paz y recibió 15 nominaciones en su categoría.

La presentación en San Juan contará con más de 30 artistas en escena, además de vestuario especialmente preparado y recursos técnicos de primer nivel. La propuesta reúne música, danza y diferentes lenguajes artísticos en un recorrido por expresiones culturales diversas.

La llegada al Teatro del Bicentenario tendrá un significado especial por tratarse de la primera presentación de “Soy Mestiza” en la Sala Mayor del principal espacio cultural de la provincia. Además, marcará el cierre de un año de presentaciones para el espectáculo.

Entradas y precios

Las entradas tienen un valor de $30.000 y $40.000, según la ubicación elegida. Se pueden comprar en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20.

También están disponibles a través de la plataforma TuEntrada.com o mediante consultas telefónicas al 264 565-4654.

La función será el miércoles 12 de noviembre a las 21 y permitirá al público sanjuanino conocer una propuesta musical que obtuvo uno de los principales reconocimientos de la temporada teatral de Villa Carlos Paz.