Lionel Messi tuvo un inicio inesperado en el duelo entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. El capitán de la Selección falló un penal en los primeros minutos del partido y la escena generó todo tipo de reacciones en el estadio de Dallas y en las redes sociales.

Entre ellas, una de las más virales fue la del streamer estadounidense Speed, reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, quien asistió al estadio con la camiseta de Austria como gesto de provocación hacia el capitán argentino.

El festejo que se volvió viral

Cuando Messi ejecutó el penal y la pelota se fue desviada, las cámaras captaron a Speed celebrando con euforia el fallo del rosarino. El influencer, que cuenta con millones de seguidores en plataformas digitales, no ocultó su reacción y rápidamente se convirtió en tendencia.

Incluso durante la transmisión en vivo del partido, se lo pudo ver festejando mientras la cámara enfocaba a los hinchas argentinos, lo que aumentó aún más la repercusión de su gesto en redes sociales.

Polémica en redes y respuesta del partido

La actitud del streamer generó fuerte debate en plataformas digitales, donde muchos usuarios cuestionaron su reacción por tratarse de un evento deportivo de carácter mundial.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro terminó dándole un giro completo a la historia. Luego del penal fallado, Messi logró reponerse y fue determinante en la victoria de Argentina, que terminó imponiéndose ante Austria.

El festejo inicial de Speed perdió impacto rápidamente ante el resultado final, aunque su reacción quedó registrada como uno de los momentos más virales de la jornada mundialista.

Un fenómeno que trasciende la cancha

La presencia de influencers y celebridades en el Mundial 2026 volvió a demostrar cómo el fútbol se mezcla con el mundo digital. Cada jugada es amplificada en tiempo real y las reacciones de figuras como Speed generan millones de interacciones en segundos.

En este caso, el episodio sumó un capítulo más a la eterna rivalidad mediática entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, trasladada esta vez fuera del campo de juego y dentro de las tribunas del estadio de Dallas.