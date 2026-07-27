Spider Man contó cómo fue trabajar con Lionel Messi: "El mejor de todos"

La industria cinematográfica presentó la actuación de Lionel Messi en el reciente adelanto de la película Spider-Man Brand New Day. Este avance batió récords de visualizaciones en las plataformas digitales tras su estreno. Durante la promoción del filme Tom Holland relató su experiencia de trabajo junto al capitán argentino y reveló una profunda admiración por su figura.

El actor británico se mostró emocionado por la colaboración y definió al futbolista como el "mejor jugador de la historia" en el marco de este proyecto de Marvel. Esta no es la primera vez que Holland se vincula con el entorno de la selección nacional ya que anteriormente envió un "inesperado mensaje" para Julián Álvarez antes del debut en el Mundial 2026.

La integración del deportista en el universo de los superhéroes generó una gran repercusión mediática. El rodaje permitió que ambos compartieran escenas en lo que se describió como una "inesperada actuación" para los fanáticos de la saga. Mientras se espera la fecha de estreno definitiva el video promocional continúa sumando reproducciones en todo el mundo.