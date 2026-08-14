Spider-Man: Un nuevo día se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año y avanza a toda velocidad hacia nuevos récords de taquilla. La cuarta película en solitario protagonizada por Tom Holland como Peter Parker ya recaudó US$1.800 millones en todo el mundo y apunta ahora a superar la barrera de los US$2.000 millones.

En Estados Unidos, la película de Sony y Marvel, protagonizada además por Zendaya, alcanzó los US$704,5 millones en apenas tres semanas. De esta manera, se convirtió en el film que más rápido llegó a superar los US$700 millones en ese mercado.

El dato resulta especialmente significativo porque solamente siete películas habían alcanzado o superado esa cifra en Estados Unidos dentro de ese período.

Las películas que compiten por el récord

Entre los títulos que integran ese selecto grupo aparecen algunas de las películas más exitosas de la historia reciente.

Star Wars: El despertar de la Fuerza, estrenada en 2015, alcanzó los US$963 millones en Estados Unidos, mientras que Avengers: Endgame llegó a US$858 millones.

También aparecen Spider-Man: Sin regreso a casa, con US$814 millones; Avatar, con US$785 millones; Top Gun: Maverick, con US$721 millones; y Pantera Negra, con US$700 millones.

La nueva aventura de Peter Parker ya superó a varios de esos títulos en velocidad de recaudación y todavía tiene margen para continuar creciendo.

Superó a la anterior película de Tom Holland

El éxito también se refleja en los números internacionales. Spider-Man: Un nuevo día alcanzó los US$1.108 millones fuera de Estados Unidos, superando la recaudación internacional de la anterior película protagonizada en solitario por Tom Holland.

Spider-Man: Sin regreso a casa había conseguido US$1.106 millones en los mercados internacionales.

Con sus números actuales, la nueva película de Spider-Man ya se posicionó como la película más taquillera del año y como la décima con mayor recaudación internacional y mundial de todos los tiempos.

Superó los US$1.000 millones en seis días

El fenómeno comenzó desde su estreno. La película consiguió US$355 millones en Estados Unidos durante su debut y alcanzó los US$932 millones a nivel mundial en sus primeros días.

Con ese ritmo, logró superar la barrera de los US$1.000 millones de recaudación mundial en apenas seis días.

Ahora, el objetivo es alcanzar los US$2.000 millones. Hasta el momento, solamente siete películas en la historia del cine consiguieron superar esa marca en la taquilla mundial.

¿Puede superar a Avatar y Avengers: Endgame?

Las proyecciones también abren la posibilidad de que la película continúe escalando posiciones entre las producciones más exitosas de todos los tiempos.

Algunas estimaciones citadas por Variety incluso proyectan que Spider-Man: Un nuevo día podría alcanzar los US$3.000 millones en todo el mundo, una cifra que le permitiría disputar el liderazgo histórico con títulos como Avatar y Avengers: Endgame.

Con Tom Holland y Zendaya nuevamente al frente, la película se encamina así a convertirse no solo en uno de los mayores éxitos de Marvel, sino también en uno de los fenómenos de taquilla más importantes de la historia del cine.