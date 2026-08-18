Spiderman y Woody irrumpieron en el estudio de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE y convirtieron una jornada de competencia en una escena digna de película. Los personajes de Daale Animaciones acompañaron a los estudiantes durante un programa que tuvo humor, regalos y, sobre todo, un duelo que mantuvo el suspenso hasta las últimas preguntas.

Representando a la Escuela de Educación Secundaria Provincia de Tucumán, de Rivadavia, llegaron Julián Pierrestegui y Érick Valdéz, de 5° 2°, por el equipo azul. Del otro lado estuvieron Mateo Valverdi y Nerea Luján, de 5° 1° de la Escuela Secundaria José Manuel Estrada, de Rawson, integrantes del equipo naranja.

La aparición de Spiderman y Woody fue una de las grandes sorpresas de la jornada. Entre poses, saludos y alguna que otra confusión digna de Toy Story, los personajes de Daale Animaciones se sumaron al estudio y acompañaron a los estudiantes durante la competencia. Además, Cinemacenter entregó entradas para que los participantes pudieran disfrutar de una película.

Pero cuando la ruleta comenzó a girar, los superhéroes quedaron en segundo plano. Había puntos importantes en juego y los equipos debían demostrar cuánto recordaban de Matemática, Geografía, Historia, Arte, Ciencias, Deporte y Lengua.

El comienzo fue equilibrado. El equipo naranja consiguió el primer punto en Ciencias, mientras que el azul respondió correctamente una pregunta de Matemática sobre diferencia de cuadrados. La paridad continuó durante las siguientes rondas y el marcador llegó al verdadero o falso con todo por definirse.

Julián tuvo una actuación perfecta en Geografía, mientras que Mateo respondió correctamente las tres consignas de Deporte. Con esos resultados, el marcador volvió a quedar igualado: cinco puntos para cada equipo.

Escuela Provincia de Tucumán, 5to 2da y José Manuel Estrada, 5°1°. FOTO HUARPE.

El Tutti Frutti comenzó entonces a marcar pequeñas diferencias. Érick consiguió 9 puntos para el equipo azul, mientras que Nerea sumó 7 para el naranja. La ventaja era mínima y todavía quedaba una instancia capaz de cambiarlo todo: la lluvia de preguntas.

Julián enfrentó una batería de consignas de respuesta rápida y consiguió siete aciertos. Después fue el turno de Mateo, quien respondió correctamente cinco preguntas. Cada respuesta podía modificar el resultado y la tensión se hizo evidente en el estudio.

Con los últimos puntos contabilizados, llegó el momento que todos estaban esperando. Los equipos habían dejado todo en cada ronda y ahora solo faltaba conocer quién había conseguido la ventaja necesaria para continuar en carrera por el gran premio de UPD.

Finalmente, el triunfo fue para la Escuela de Educación Secundaria Provincia de Tucumán, 5° 2° de Rivadavia, representada por Julián Pierrestegui y Érick Valdéz, quienes avanzaron a la siguiente instancia en busca del viaje a Bariloche junto a Travel Rock. El equipo de la Escuela Secundaria José Manuel Estrada, 5° 1° de Rawson, continuará con posibilidades a través del repechaje en redes sociales.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.