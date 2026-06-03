El Club Sportivo 25 de Mayo llevará adelante una gran peña solidaria con el objetivo de reunir fondos para la Primera División masculina de handball, que participará del Torneo Nacional Interligas. El certamen se disputará del 9 al 12 de julio en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.

La actividad se realizará el domingo 14 de junio desde las 12 horas en las instalaciones del Polideportivo Sportivo 25 de Mayo. La propuesta busca convocar a vecinos, familias y simpatizantes del club para colaborar con el viaje del plantel que representará al departamento en una competencia de alcance nacional.

Durante la jornada habrá presentaciones de artistas locales y provinciales, academias de danza, servicio de cantina, sorteos y distintas actividades recreativas. Según informaron desde la organización, todo lo recaudado será destinado a cubrir parte de los gastos que demanda la participación del equipo en el campeonato.

El club busca la solidaridad de los vecinos.

La grilla artística estará integrada por Somos Huella, Esencia de Pueblo, Nuevas Herencias, Nina Escudero, Los Veinticinqueñitos, Maycol Coria, Alexis Thebault, Franco Pacheo, Stefano Arostica, Materia Prima y El SieteCincuenta, además de academias de danza que formarán parte del espectáculo.

Desde el club destacaron que la peña forma parte de las acciones impulsadas para acompañar al plantel en su preparación y viaje al Nacional Interligas, donde Sportivo 25 de Mayo llevará la representación del departamento y de San Juan en la disciplina.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse a través de la organización. La convocatoria está abierta a toda la comunidad para participar de una jornada que combinará deporte, música y tradición con un fin solidario.