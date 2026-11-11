San Juan vivió una jornada histórica este fin de semana con la definición del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. En una sufrida y vibrante superfinal disputada ante Atlético Minero, el Club Sportivo Desamparados se impuso por 1 a 0 gracias a un agónico gol de Daniel Castro sobre el cierre del encuentro, rompiendo así una sequía de 35 años sin alzar el título oficial del certamen doméstico.

El partido, mantuvo en vilo a los simpatizantes de los "Víboras" en un estadio repleto. El trámite del encuentro fue disputado, táctico y friccionado en el mediocampo, donde Minero supo plantar cara y complicar los circuitos de juego del conjunto puyutano durante gran parte de los noventa minutos.

Sin embargo, cuando el fantasma de los penales comenzaba a rondar el césped y los nervios se apoderaban de las tribunas, apareció la jerarquía individual en su máxima expresión. A falta de pocos minutos para el silbatazo final, Daniel Castro encontró una pelota sucia en el área mayor tras una serie de rebotes, sacó un derechazo furioso que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por el seguro arquero Domínguez, desatando la locura y el desahogo total en todo el pueblo albiverde. El pitazo definitivo confirmó el 1 a 0 definitivo a la gloria.





El conjunto puyutano, respaldado por una gran campaña en el Clausura y su reciente antecedente victorioso, intentó hacerse dueño de las acciones con las proyecciones de sus extremos, mientras que el Pico y Pala respondió con solidez defensiva y juego directo buscando inquietar el arco custodiado por la visita.

A pesar de las intenciones de ambos equipos por romper el cero, las imprecisiones en los metros finales y el riguroso trabajo de las líneas defensivas neutralizaron las ocasiones de riesgo más claras, destacándose un par de aproximaciones neutralizadas con lo justo por los arqueros y zagueros.

Con el marcador en tablas y las cartas sobre la mesa, ambos entrenadores deberán ajustar piezas en el vestuario para destrabar el pleito en el complemento y definir al campeón anual de la temporada 2026.

Desarrollo del Primer Tiempo

Durante los primeros 45 minutos de la Superfinal entre Sportivo Desamparados y Atlético Minero, el encuentro se mantuvo sumamente disputado y cerrado sin goles, destacándose jugadas aisladas como un tiro libre de Minero que terminó reventando el travesaño del arco custodiado por Desamparados, además de diversas faltas tácticas, amonestaciones a jugadores como Gastón Videla y Elías Ovalles, y reiteradas interrupciones por infracciones en tres cuartos de cancha que evitaron que ambos equipos pudieran romper la paridad antes del descanso.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Cuando el trámite se empantanaba y la paridad parecía inquebrantable en la gran Superfinal de la Liga Sanjuanina de Fútbol, apareció la emoción tan esperada en el Estadio San Juan del Bicentenario.

A los 22 minutos del segundo tiempo, Daniel Castro aprovechó su oportunidad y estampó el 1 a 0 para Sportivo Desamparados frente a Atlético Minero.

Con este triunfo, Desamparados corona una campaña consagratoria, se adueña de la estrella oficial de la temporada 2026 de la Liga Sanjuanina y vuelve a gritar campeón cortando más de tres décadas de espera, sellando una página dorada en la historia del fútbol de San Juan.

Los festejos en fotos