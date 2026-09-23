Sportivo Desamparados repudió públicamente la agresión protagonizada por su director técnico durante el partido ante Unión por el Torneo Regional. A través de un comunicado oficial, la institución aseguró que “nada justifica” la conducta del entrenador.

Desde el club señalaron que el encuentro estuvo marcado por situaciones de extrema violencia hacia la institución. Además de la agresión protagonizada por el DT, un jugador sufrió una fuerte agresión en la cabeza y también fueron agredidos integrantes del cuerpo técnico y jugadores.

“Nada justifica la agresión”

En su comunicado, Sportivo Desamparados señaló que entiende la tensión y el contexto en el que se desarrollaron los hechos. Sin embargo, la institución remarcó que ninguna situación justifica la agresión protagonizada por su entrenador.

El club sostuvo que esa conducta es repudiada y que no representa los valores de Sportivo Desamparados. La postura fue comunicada luego de los incidentes registrados durante el encuentro frente a Unión.

Qué hará la Comisión Directiva

La Comisión Directiva de Sportivo Desamparados anunció que tomará las medidas que correspondan a partir de lo ocurrido. El club no detalló cuáles serán esas medidas, pero confirmó que habrá una decisión institucional.

La institución también hizo referencia a las agresiones sufridas por jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el partido. El comunicado diferenció esos hechos del comportamiento de su propio entrenador, que fue expresamente repudiado.

El mensaje de Desamparados

El club cerró su comunicado ratificando el objetivo de promover un deporte sin violencia. “Como institución, seguiremos trabajando por un deporte sano, con pasión, respeto y sin violencia”, expresó.

De esta manera, Sportivo Desamparados fijó posición sobre la conducta de su entrenador durante el partido ante Unión. La Comisión Directiva deberá ahora avanzar con las medidas que correspondan.