A pocos minutos de terminar el segundo tiempo, Sportivo Desamparados ganó a Unión por 2 a 0, con goles de Tomás Garro y Lucas Quiroga, ambos de penal.

El encuentro comenzó con máxima intensidad y un trámite disputado en la mitad de la cancha. Sin embargo, la balanza se inclinó para el conjunto local a los 19 minutos de juego: tras un pelotazo largo de Emiliano González, el balón quedó boyando en el área y Tomás Garro apareció con oportunismo para sacar un remate cruzado que venció la resistencia del arco defendido por la visita, decretando el 1-0 para el "Puyutano".

Tras la apertura del marcador, el partido ganó en temperatura. El árbitro tuvo que recurrir en varias ocasiones a las tarjetas amarillas para calmar los ánimos ante el roce constante. Entre los amonestados de esta primera mitad se encuentran Franco Goria por el lado local y Avenamar Martínez en la visita, ambos tras fuertes cruces en la disputa de la pelota.

Sobre el cierre de los primeros 45 minutos, los ánimos se desbordaron fuera de la línea de cal. En la tribuna local que da hacia la calle Royer Ballet se vivieron momentos de extrema tensión cuando un grupo de simpatizantes intentó superar los portones e invadir el campo de juego. La rápida intervención del personal policial y de seguridad logró contener los disturbios y evitar que la situación pasara a mayores, permitiendo que el partido finalizara su etapa inicial.

Con la ventaja a su favor y el empuje de su gente, Desamparados buscará abrochar el triunfo en el complemento, mientras que Unión obligado a reaccionar intentará encontrar los caminos para revertir la historia en los segundos 45 minutos.

Primer tiempo

Durante el primer tiempo se advirtió una constante búsqueda de ambos equipos mediante envíos largos y pelotas detenidas (tiros libres y de esquina), buscando explotar las alturas en el área rival, un recurso recurrente para desequilibrar la defensa contraria.

El clásico se planteó con pierna fuerte y mucha disputa en la mitad de la cancha, lo que derivó en varias infracciones tácticas y amonestaciones tempranas (como las recibidas por Franco Goria y Avenamar Martínez), reflejando la tensión propia de un partido decisivo.

El factor anímico tras el gol de Tomás Garro a los 19 minutos, le dio a Sportivo ganar en confianza, adelantó sus líneas y buscó manejar los tiempos del juego, obligando a Unión a asumir un rol más desesperado y vertical en su búsqueda del empate.

Polémicas, expulsiones y la sentencia del partido

En el complemento, Alianza salió decidido a buscar la igualdad, adelantando sus líneas y generando espacios que el local intentó capitalizar de contragolpe. El encuentro ganó en temperatura y tensión, registrándose jugadas polémicas al límite, protestas airadas y cruces entre los protagonistas que obligaron al juez a recurrir a las tarjetas de manera constante para calmar los ánimos.

El tramo final del partido estuvo marcado por la fricción y la necesidad desesperada de la visita. Producto de esta intensidad y de algunas faltas reiteradas en momentos clave del juego, se produjeron expulsiones que terminaron condicionando el cierre del encuentro para el conjunto de Santa Lucía, dejándolo con inferioridad numérica en el terreno de juego.

Cuando el partido expiraba y Alianza se jugaba sus últimas fichas en ataque dejando espacios en el fondo, apareció Lucas Quiroga sobre el epílogo del tiempo complementario. Con una gran definición mediante un remate cruzado, Quiroga venció la resistencia del arquero rival para decretar el 2 a 0 definitivo.

Formaciones

Por el lado de Sportivo Desamparados, el equipo formó con Juan Martín Bollero en la posición de arquero; en la defensa se ubicaron Oscar Sainz como marcador central, Emiliano González, el capitán Lucas Ceballos, Edgardo Díaz, Santiago Tello y otro de los regresos en la última línea fue Edgardo Díaz; en el mediocampo y la ofensiva alinearon Agustín Aguilar, Javier Gil, el delantero Franco Goria, Tomás Garro y Daniel Castro como el número 11, bajo la dirección técnica de Mauricio Del Cero.

Por su parte, el Atlético Unión saltó a la cancha con Federico Puga en el arco; la estructura defensiva y del mediocampo contó con Abel Donoso, Mateo Gil, Juan Pablo Alanis, Ignacio Baraona, Enzo Ginés, Axel Brizuela, Joaquín Araya, Nahuel Rodríguez, Héctor Pérez y Ramiro Cisterna con la camiseta número 11, bajo las órdenes del director técnico Eduardo "El Cachilo" Magallanes.

El próximo desafío

Desamparados deberá ahora jugar contra Defensores de Belgrano de Justo Daract, quien avanzó a la Cuarta Ronda también luego de eliminar a General San Martín de Merlo con un global de 5 a 3.

La próxima serie comenzará el 8 de noviembre en San Juan y se definirá el 15 de este mes en territorio puntano.





