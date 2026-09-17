Spring Fest llega a San Juan con música y fiesta para recibir la primavera

San Juan tendrá este viernes 18 de septiembre una nueva propuesta para celebrar la llegada de la primavera. Se trata del Spring Fest 2026, una fiesta que combinará música en vivo y sets de DJ en Bunker Night Club, ubicado en La Meseta, sobre Abraham Tapia, antes de calle 5.

La jornada tendrá como principales atractivos los shows de Paipper y Valen Vargas, además de la participación de los DJs residentes del espacio. La organización está a cargo de Bunker Lisboa, mientras que la prensa y difusión del evento está a cargo de No Lo Entenderías San Juan.

El encuentro está previsto para este viernes y apunta a reunir al público que busca recibir la primavera con una propuesta vinculada a la música y la vida nocturna.

Entradas y puntos de venta

La organización dispuso distintos puntos de venta oficiales distribuidos en varios departamentos de San Juan. Entre ellos figuran locales y comercios de Capital, Rawson, Chimbas, Caucete, Santa Lucía, Pocito, Albardón, Sarmiento, San Martín, 25 de Mayo y otros puntos de la provincia. También se habilitaron vendedores particulares en diferentes departamentos para facilitar la adquisición de entradas antes del evento.

El Spring Fest 2026 tendrá lugar este viernes 18 de septiembre en Bunker Night Club, La Meseta, con una programación que combinará presentaciones en vivo y música a cargo de los DJs residentes.