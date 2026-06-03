Las Finales de la NBA comenzarán este miércoles con el duelo entre San Antonio Spurs y New York Knicks, en una serie que enfrenta a una franquicia que busca iniciar una nueva dinastía con otra que quiere volver a consagrarse tras más de 50 años.

El foco estará puesto en Victor Wembanyama, quien con apenas 22 años y en su tercera temporada ya iguala registros históricos de figuras como Magic Johnson y Tim Duncan en sus inicios. El pívot francés de 2,24 metros lideró a los Spurs a una campaña de 62 victorias en la fase regular y fue clave en la eliminación del último campeón, Oklahoma City Thunder, en siete partidos.

Durante estos playoffs, Wembanyama promedia 23,2 puntos, 10,8 rebotes y 3,5 tapones por partido, consolidándose como una de las grandes figuras de la liga. En la previa del debut, el joven expresó que conquistar el trofeo Larry O’Brien representa “un sueño de la infancia y una oportunidad única en la vida”.

Del otro lado estarán los New York Knicks, que llegan con una racha de 11 victorias consecutivas en la Conferencia Este y con Jalen Brunson como principal referencia ofensiva, con un promedio de 26 puntos en la postemporada. El conjunto neoyorquino busca revancha tras la final perdida ante San Antonio en 1999 y su primer título desde 1973.

El equipo dirigido por Mike Brown contará con una ventaja física, tras haber tenido casi una semana más de descanso. Además, los Knicks se impusieron en dos de los tres enfrentamientos de la fase regular, incluido el cruce por la final de la NBA Cup en diciembre.

La clave defensiva pasará por el trabajo del pívot Karl-Anthony Towns y el alero OG Anunoby, quienes tendrán la misión de contener a Wembanyama y limitar el juego interior de los Spurs.

En Argentina, todos los partidos de la serie podrán verse en vivo a través de la plataforma Prime Video y también por NBA League Pass, el servicio oficial de streaming de la liga.

El calendario de las Finales comenzará este miércoles 3 de junio a las 21:30 en San Antonio. El segundo juego será el domingo 7 a las 21, mientras que la serie se trasladará a Nueva York para el tercer y cuarto partido, el 10 y 12 de junio. En caso de ser necesario, habrá quinto, sexto y séptimo juego los días 15, 18 y 21 de junio, respectivamente.