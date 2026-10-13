Stefano Margaritora es el cirujano torácico que encabezará el equipo médico encargado de operar al papa León XIV para extirparle un nódulo pulmonar. El especialista dirige la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde el pontífice quedó internado este martes 13 de octubre.

Margaritora es una figura reconocida de la medicina italiana y combina su actividad asistencial con la docencia universitaria. Es profesor titular de Cirugía Torácica y dirige la Escuela de Especialización de esa disciplina en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón.

A lo largo de su trayectoria publicó más de 400 trabajos en revistas científicas internacionales y participó en organizaciones profesionales vinculadas con la cirugía torácica en Italia, Europa y Estados Unidos.

Su especialidad son las operaciones mínimamente invasivas

La experiencia del médico abarca el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de enfermedades pulmonares, esofágicas, mediastínicas y cervicales. Entre sus áreas de trabajo se encuentran las intervenciones sobre el pulmón, el esófago y el timo, además del tratamiento de nódulos pulmonares, enfisema y bronquiectasias.

Uno de sus principales campos de especialización es la cirugía torácica videoasistida uniportal, conocida como Uniportal VATS. Esta técnica permite realizar determinados procedimientos a través de una pequeña incisión, con instrumentos endoscópicos y cámaras de alta definición.

El servicio que conduce en el Gemelli también trabaja con técnicas quirúrgicas robóticas y procedimientos mínimamente invasivos. Estas alternativas pueden reducir el traumatismo quirúrgico y favorecer la recuperación en pacientes seleccionados.

Sin embargo, hasta el momento no se informó qué técnica específica utilizará el equipo para la intervención del Papa.

Por qué operarán al papa León XIV

El pontífice fue internado este martes en el Policlínico Gemelli para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos de rutina.

León XIV había anunciado el procedimiento el domingo, después del rezo del Ángelus. En esa oportunidad, explicó que la lesión había sido detectada en una etapa temprana y estaba bien localizada, por lo que los médicos recomendaron retirarla.

La intervención permitirá extraer el nódulo y avanzar con su evaluación médica. Por ahora, la Santa Sede no difundió información que confirme si la lesión es benigna o maligna, por lo que no corresponde anticipar un diagnóstico.

Según lo informado, la internación podría extenderse aproximadamente una semana y las audiencias del Papa fueron suspendidas hasta el 20 de octubre. Su evolución también será importante para definir cómo continuará con la agenda prevista para las próximas semanas, incluido el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú programado entre el 6 y el 17 de noviembre.