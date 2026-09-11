Stevie Wonder anunció una gira especial para celebrar los 50 años de Songs in the Key of Life, uno de los discos más importantes de su trayectoria. El músico ofrecerá 18 conciertos entre Europa y Estados Unidos, donde repasará el álbum doble que marcó una etapa fundamental de su carrera.

La gira comenzará el 13 de octubre en Birmingham, Inglaterra, y continuará por distintas ciudades europeas. El recorrido incluirá París, Copenhague, Oslo, Estocolmo, Hannover, Colonia, Ámsterdam, Dublín, Londres, Manchester y Glasgow.

Luego será el turno de Estados Unidos, donde Wonder iniciará esta parte del tour el 19 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. También se presentará en Chicago, Washington D.C., Detroit e Inglewood.

El aniversario de un álbum emblemático

Songs in the Key of Life fue lanzado en 1976 y se convirtió en una de las obras centrales de la discografía de Wonder. El álbum doble reúne canciones que se transformaron en clásicos y también refleja el desarrollo del artista como cantante, compositor y multiinstrumentista.

La celebración permitirá recuperar en vivo parte del repertorio de una producción considerada fundamental dentro de la música soul y pop. Para Wonder, además, representa el regreso a una actividad más intensa después de un período de menor presencia en los escenarios.

Sin fechas confirmadas para Latinoamérica

Por el momento, el músico no anunció presentaciones en Latinoamérica como parte de esta gira. Argentina tampoco figura entre las fechas confirmadas.

La última visita de Wonder al país ocurrió en 2013, cuando se presentó en el estadio de Vélez. Desde entonces, no volvió a realizar un concierto en territorio argentino.

Una reciente presentación privada

Durante el año pasado, Wonder también tuvo una aparición especial en una celebración privada. El músico participó del festejo por los 100 años de Hattie White, abuela de Jay-Z, donde interpretó algunos de sus principales éxitos.

Entre las canciones que sonaron estuvo “Happy Birthday”, dedicada a la homenajeada. También interpretó “Golden Lady”, una de las composiciones más reconocidas de su repertorio.