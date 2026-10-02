Sting celebra un nuevo año de vida y vuelve a quedar en el centro de la escena por una trayectoria que atravesó décadas, estilos y generaciones. El músico británico alcanzó reconocimiento mundial como integrante de The Police y luego consolidó una extensa carrera como solista.

A lo largo de su recorrido, el artista se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música británica, con canciones que permanecen vigentes varias décadas después de su lanzamiento.

De The Police a una carrera como solista

Sting alcanzó popularidad internacional junto a The Police, banda con la que construyó algunos de los grandes éxitos de la música de los años 80.

Uno de los momentos destacados de esa etapa llegó con Synchronicity, publicado en 1983 y último álbum de estudio de The Police. El disco incluyó varias de las canciones más recordadas del grupo y consolidó su presencia en las principales listas internacionales.

Después de la separación de la banda, Sting continuó su recorrido como solista y amplió una carrera que lo llevó a explorar distintos estilos y a mantenerse vigente durante varias décadas.

Su producción musical le permitió convertirse en un artista reconocido por varias generaciones, mientras sus canciones continuaron formando parte de radios, recitales y recopilaciones de grandes clásicos.

El significado detrás de uno de sus grandes éxitos

Entre las canciones más conocidas de Sting se encuentra Every Breath You Take, uno de los mayores éxitos de The Police.

Aunque durante años fue asociada con el amor y las relaciones de pareja, el significado que Sting explicó sobre la canción es diferente. El músico señaló que la letra gira alrededor de la obsesión, el control y la vigilancia.

El tema fue escrito en 1982 y posteriormente incluido en Synchronicity. Su melodía y la interpretación de Sting hicieron que fuera percibida por buena parte del público como una canción romántica, en contraste con el contenido de su letra.

Un clásico que sigue vigente

Every Breath You Take llegó al número uno en Estados Unidos y Reino Unido tras su lanzamiento y obtuvo dos premios Grammy vinculados directamente con la canción.

A más de cuatro décadas de su estreno, continúa entre los temas más reconocibles de The Police y forma parte de la extensa trayectoria que Sting celebra con un nuevo cumpleaños.