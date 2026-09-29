El pasito viral “six seven” de TikTok volvió a ser protagonista en UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba los conocimientos, la estrategia y el compañerismo de los estudiantes sanjuaninos. Esta vez, la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de Caucete, y la Escuela Provincia de Tucumán, de Rivadavia, se enfrentaron en un repechaje que mantuvo la expectativa hasta el último bloque.

Por el equipo azul participaron Thiago Carmona y Bianca Moyano, de 5° 4ª de la Storni, mientras que Lara Romero y Lourdes Montaña representaron al equipo naranja, de 5° 3ª de la Provincia de Tucumán. Ambos cursos llegaron con distintas estrategias, pero con un objetivo en común: seguir en competencia.

Thiago, Bianca, Lara y Lourdes representaron a sus escuelas en UPD. FOTO HUARPE.

La Storni se presentó con confianza, ganas de hablar y mucha personalidad. Sus representantes contaron que, aunque en el curso existen distintos grupos de amigos, la experiencia de participar en UPD los unió para grabar videos, acompañarlos y desearles suerte. Del otro lado, las chicas de Provincia de Tucumán apostaron a jugar sin haber visto los programas anteriores. Una decisión que convirtió cada dinámica en un desafío por descubrir.

El six seven, protagonista de la jornada

La competencia arrancó con las preguntas de la ruleta. El equipo azul respondió correctamente geografía y ciencias, pero falló en matemática. El naranja acertó en arte y lengua, aunque no logró sumar en historia. El resultado parcial quedó igualado en 2 a 2.

En el segundo bloque llegó uno de los momentos más divertidos: la Storni presentó un video con el famoso “six seven”, el pasito que circula por TikTok, y sus representantes se animaron a repetirlo junto a la conductora. La intención era coordinar los movimientos con el otro equipo, pero la sincronización no fue precisamente el punto fuerte de la coreografía. Las risas acompañaron el intento y el desafío siguió.

Después, el juego de verdadero o falso dejó dos puntos para cada escuela: el azul eligió lengua y el naranja, ciencias. En la dinámica de unir conceptos, la Storni sumó otros dos en arte y Provincia de Tucumán hizo lo propio en deportes. Así, el marcador volvió a quedar empatado, esta vez 6 a 6.

Nervios, respuestas y un lugar en la próxima ronda

El tutti frutti puso a prueba la rapidez de los participantes. Con la letra M, el equipo azul consiguió siete puntos, mientras que el naranja sumó seis con la letra I.

En la lluvia de preguntas, la Storni amplió su ventaja con ocho puntos. Los nervios también se hicieron sentir: Thiago no logró responder una pregunta sobre la publicidad de Marolio. Provincia de Tucumán, por su parte, obtuvo seis puntos en esa instancia.

Finalmente, el marcador quedó 21 a 18, con la victoria del equipo azul. La Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de 5° 4ª de Caucete, consiguió el pase de ronda en el repechaje y continúa en carrera en UPD.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.