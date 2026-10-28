Su novia famosa le fue infiel y le pidió matrimonio para que no lo dejara

Lourdes Sánchez confesó la desesperada propuesta del Chato Prada previo a su infidelidad La bailarina Lourdes Sánchez contó la desesperada propuesta de matrimonio del Chato Prada antes de su infidelidad. El Chato Prada y Lourdes Sánchez atraviesan un momento muy difícil tras finalizar su romance. Inesperado pedido de matrimonio

Lourdes Sánchez y el Chato Prada quedaron en el centro del foco mediático tras confirmarse el fin de su vínculo sentimental de más de dieciséis años. La sorpresiva aparición de un joven rugbier llamado Fran Liotta detonó la ruptura definitiva de una de las parejas más emblemáticas y consolidadas del mundo del espectáculo nacional.

La filtración de esta historia paralela generó un verdadero estallido en la farándula y posicionó de inmediato el nombre del deportista correntino en todos los medios. En diversas entrevistas la artista admitió que el muchacho de 28 años llegó en un período complejo de su cotidianeidad afectiva cuando todavía compartía su vida junto al productor.

En una charla reciente con el ciclo Puro Show la propia bailarina brindó explicaciones contundentes sobre las instancias finales del noviazgo y reveló la jugada de último momento que intentó su ex para evitar el desenlace. El cronista le señaló "Nunca te dio el casamiento, eso que lo propusiste" y la protagonista confirmó la firme intención de su compañero.

"Él me propuso pero capaz ya era medio tarde" expresó la mediática al recordar la desesperada reacción con la que buscaron contener la crisis. Ante la repregunta del movilero sobre si fue un cachetazo para el Chato enterarse que estaba con otra persona, la entrevistada aclaró su postura sin rodeos diciendo "Yo tomé la decisión porque para mí terminó el amor de pareja, se me terminó ese amor".