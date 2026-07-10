Una de las piezas más emblemáticas de la historia del fútbol mundial saldrá a remate: la pelota Adidas Azteca utilizada por Diego Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986 será subastada con una base inicial de 2,5 millones de dólares.

El balón, protagonista de una de las actuaciones individuales más recordadas de todos los tiempos, será ofrecido por la casa Heritage Auctions y ya despertó el interés de coleccionistas internacionales que buscan quedarse con un objeto único de la historia deportiva.

Con esa pelota, Maradona convirtió dos goles que quedaron grabados para siempre en la memoria del fútbol. Primero marcó la polémica “Mano de Dios” y, pocos minutos después, realizó una corrida inolvidable desde mitad de cancha para superar a varios jugadores ingleses y anotar el tanto que la FIFA eligió en 2002 como el “Gol del Siglo”.

La pelota saldrá a remate con una base de 2,5 millones de dólares. (Gentileza)

Una pieza considerada única en el mundo

Los especialistas aseguran que el valor histórico de esta pelota es excepcional porque estuvo presente en uno de los partidos más importantes de los Mundiales.

La expectativa sobre el precio final aumentó luego de que la camiseta utilizada por Maradona en ese mismo encuentro fuera vendida en 2022 por 9,2 millones de dólares, convirtiéndose en una de las prendas deportivas más caras jamás subastadas.

Desde Heritage Auctions calificaron al balón como una pieza única y destacaron que el mercado de objetos deportivos históricos tuvo un fuerte crecimiento en los últimos años.

El auge del mercado de memorabilia deportiva

El especialista Mike Provenzale explicó que Estados Unidos concentra una gran cantidad de coleccionistas de objetos deportivos y señaló que el interés por este tipo de piezas creció todavía más con la llegada del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El fenómeno del coleccionismo también alcanzó a otros grandes nombres del fútbol mundial, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, cuyas tarjetas y objetos personales incrementaron su valor tras momentos destacados de sus carreras.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la Adidas Azteca utilizada en México 1986 ocupa un lugar especial por estar vinculada directamente con uno de los partidos más importantes de la historia del deporte.

Un remate que podría romper récords

Al no existir antecedentes similares para una pieza de estas características, el valor definitivo que alcanzará la pelota todavía es una incógnita.

Los organizadores esperan que las ofertas puedan superar ampliamente la base inicial de 2,5 millones de dólares y no descartan que el balón con el que Maradona protagonizó una de las páginas más inolvidables del fútbol mundial establezca un nuevo récord en el mercado de memorabilia deportiva.

La subasta pondrá nuevamente en escena el legado del capitán argentino que llevó a la Selección a conquistar el Mundial de México 1986 y que, casi cuatro décadas después, continúa generando admiración entre fanáticos y coleccionistas de todo el planeta.