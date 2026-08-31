Subastarán los bienes de Jorge Lanata para pagar las deudas de la familia

El proceso sucesorio en torno a los bienes del periodista Jorge Lanata continúa sumando capítulos de fuerte tensión entre sus herederos y su viuda, Elba Marcovecchio. En medio del avance legal para definir el destino del patrimonio familiar, se dieron a conocer detalles de la firme postura adoptada por las hijas del conductor, Bárbara y Lola Lanata, con el propósito de saldar diversas deudas acumuladas tras su deceso. Según trascendió públicamente, las jóvenes optaron por desprenderse de valiosos elementos personales pertenecientes al periodista.

Los compromisos financieros pendientes asociados al nombre de Lanata abarcan deudas con Radio Mitre, obligaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y diferentes litigios judiciales que aún continúan en trámite. A este escenario se agrega una cuantiosa suma derivada de las expensas impagas de una de sus propiedades, la cual asciende a unos 30 millones de pesos. Ante estas presiones económicas, las herederas propusieron una arriesgada salida de común acuerdo, la cual quedó registrada en el ciclo televisivo Infama mediante la revelación de que "Las hijas propusieron subastar el piso y su colección de arte" como vía para recaudar fondos.

El dinero que se obtenga de esta subasta se destinaría en primera instancia a cancelar las deudas acumuladas, mientras que el remanente posterior se repartiría entre las dos hijas y la propia Marcovecchio. No obstante, la alternativa de realizar un remate público causó un hondo impacto emocional en la viuda. Según explicaron personas allegadas a la abogada, la noticia la afectó profundamente y señalaron que "Cuando escuchó la palabra subasta le rompió el corazón ya que Lanata amaba sus obras" debido al apego que el periodista sentía por sus piezas artísticas.

En contraposición a la disputa por los inmuebles y el patrimonio artístico, el destino del vehículo de alta gama de Lanata se definió sin mayores controversias entre los familiares involucrados. Todas las partes llegaron rápidamente a un entendimiento con el fin de comercializar la unidad y evitar que el paso del tiempo reduzca su cotización en el mercado. Respecto a este consenso, la periodista Cora Debarbieri precisó que "Para que el auto no pierda valor, habrían decidido por común acuerdo lo de venderlo" al detallar el estado de las negociaciones de la herencia.

Por su parte, Bárbara Lanata se pronunció recientemente sobre la marcha de las gestiones judiciales e indicó que en la actualidad existen dos trámites sucesorios paralelos, uno de ellos radicado en la República Oriental del Uruguay y el restante en la República Argentina. Ambas causas se encuentran momentáneamente paralizadas por diversos factores técnicos, sin que se hayan registrado firmas definitivas ni consensos absolutos entre los integrantes de la familia sobre la distribución de la totalidad de los bienes.

Asimismo, la hija mayor del periodista se refirió a las restricciones legales que rigen sobre ella y su hermana menor, Lola, las cuales les impiden realizar comentarios en público sobre los detalles de las causas sucesorios. La joven advirtió que sobre ellas pesa un estricto compromiso de confidencialidad que, en caso de ser vulnerado, acarrearía graves sanciones económicas. En alusión a este pacto privado, alertó que "Pueden pedirnos el pago de una multa" si se filtran datos que las partes pautaron preservar bajo estricta reserva.