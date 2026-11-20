Los usuarios de la tarjeta SUBE enfrentarán interrupciones en diversas plataformas digitales y puntos de atención durante el próximo domingo 22 de noviembre. El organismo informó que llevará a cabo una actualización programada de sus sistemas entre las 00:00 y las 12 hs con el objetivo principal de optimizar el funcionamiento general de todos sus servicios de transporte en el país.

Debido a estas tareas técnicas, durante esa franja horaria de doce horas quedará totalmente suspendida la compra y acreditación de cargas tanto electrónicas como presenciales. Asimismo, dejarán de operar la App SUBE, el sitio web oficial de la tarjeta SUBE, el sistema de consulta de saldo, la atención telefónica y la visualización de colectivos en tiempo real mediante la App Cuándo SUBO.

A pesar de estos inconvenientes técnicos temporales, aquellas personas que ya cuenten con dinero disponible en su tarjeta SUBE física o digital podrán continuar viajando en el transporte público con total normalidad. Por este motivo, las autoridades recomiendan realizar las recargas y gestiones necesarias con suficiente anticipación antes de la medianoche del sábado para evitar contratiempos al abordar las unidades.

Cabe recordar que el saldo máximo permitido actualmente en el plástico es de $40000 y las recargas previas pueden efectuarse de manera presencial en los Puntos SUBE habilitados. También se encuentran disponibles los canales electrónicos habituales como la App SUBE, home banking, cajeros automáticos y diversas billeteras virtuales para acreditar el dinero antes del inicio del mantenimiento programado.

Por otro lado, los pasajeros que utilicen colectivos contarán con la posibilidad de abonar sus boletos mediante medios de pago alternativos sin contacto. Entre las opciones vigentes se aceptan tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard, celulares o relojes con tecnología NFC que tengan asociadas dichas tarjetas y el pago con código QR a través de billeteras electrónicas habilitadas.

Una vez que finalicen todas las tareas técnicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma, los servicios volverán a operar con absoluta normalidad a partir del mediodía del domingo. De esta manera, los pasajeros recuperarán el acceso completo a las recargas y consultas habituales en todo el territorio nacional.