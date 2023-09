¿Sube de categoría? Colby Covington quiere acabar con Sean Strickland

Colby Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC), que en realidad no es fanático de Sean Strickland, quiere destrozarlo en la jaula. La figura polarizadora en el mundo de las MMA debido a sus comentarios y su franqueza sobre política, en las últimas horas criticó al recién coronado campeón de Peso Mediano de UFC. No sólo lo liquidó por sus habilidades como por su personalidad fuera de la jaula, sino por sus dichos.

En otras palabras, Covington considera que Strickland, quien derrotó a Israel Adesanya para ganar el cinturón de la división de Peso Mediano de UFC, es molesto y no se identifica con él de ninguna manera. De esa forma, en diálogo con My MMA News, dejó en claro lo que opina al respecto. Además, días antes, había reconocido que no tendría ningún problema en intentar ser champ-champ, luego de conseguir el cinturón de los Peso Wélter.

Lo que dijo Covington

Al comienzo de sus dichos, Covington dijo: "Es franco de la manera más desagradable y simplemente beligerante y con un coeficiente intelectual muy bajo. Ese tipo no tiene ingenio. Simplemente dice algunas de las cosas más atroces y desagradables. No puedo identificarme con nada de ese tipo. Simplemente dice algunas cosas realmente estúpidas sobre las mujeres y creo que existe igualdad y no todos deberían tener derecho a alguien".

"No se trata de si eres mujer o el color de tu piel, sino quién está más calificado para un trabajo. Amigo, es un idiota y un luchador aún más débil. Tuvo suerte (ya cobró el dinero). Esa es la belleza de UFC: es un deporte tan puro. Cualquiera puede ganar en cualquier noche. Si no vienes listo para pelear esa noche y tienes una mala noche, eso es lo que puede pasar", expresó luego Colby.

Para cerrar, "Chaos" afirmó: "Obviamente, Adesanya lo pasó por alto y pensó que simplemente iba a superar a este tipo y probablemente no entrenó muy duro para él. Creo que se está sintiendo un poco cómodo ahí arriba. Ganó grandes sueldos y ya no tiene tanta hambre como antes. Simplemente abre la puerta a todos los pesos medianos porque es (Strickland) el tipo más fácil de vencer. Sinceramente, me abre la puerta. Podría subir allí y darle una paliza. Ese tipo es un maldito punk. (Kamaru) Usman le noqueó el trasero".