SUBE informó que volvió a funcionar la acreditación de cargas electrónicas

SUBE informó que el servicio de acreditación de cargas electrónicas volvió a funcionar con normalidad luego de los inconvenientes registrados durante las últimas horas.

Según comunicó el sistema, la interrupción se produjo como consecuencia de una falla ajena a SUBE, vinculada con los servicios de telecomunicaciones.

La normalización permite que los usuarios puedan acreditar nuevamente el dinero cargado de manera electrónica en sus tarjetas.

Cómo acreditar una carga pendiente

Quienes hayan realizado una carga y todavía no la tengan acreditada ya pueden completar el proceso a través de distintas alternativas.

Una de las opciones es utilizar la aplicación SUBE, siempre que se acceda desde un celular con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

También es posible acreditar la carga en las localidades donde se viaja con SUBE, utilizando los mecanismos habilitados para tal fin.

Otra alternativa son las Terminales Automáticas SUBE, donde los usuarios pueden realizar la acreditación correspondiente.

El inconveniente se debió a una falla externa

Desde SUBE aclararon que el problema no se originó en el sistema de la tarjeta, sino que estuvo relacionado con una falla en los servicios de telecomunicaciones.

Con la restitución del servicio, las cargas electrónicas pendientes pueden volver a acreditarse con normalidad.

La empresa agradeció la comprensión de los usuarios y pidió disculpas por las molestias ocasionadas durante el período en el que el servicio presentó inconvenientes.