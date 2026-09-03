Una serie de inconvenientes técnicos ajenos a la plataforma genera intermitencias de forma masiva tanto en la compra como en la acreditación de saldo dentro del sistema de cobro electrónico. Las dificultades abarcan a la aplicación móvil, los puestos presenciales de atención y los dispositivos terminales ubicados en las estaciones, que únicamente quedan operativos para realizar consultas.

Desde las cuentas oficiales del servicio explicaron que “por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE la compra y acreditación de saldo puede presentar intermitencias en su funcionamiento”. A este panorama se suman reportes de viajeros que indican fallas desde las primeras horas, añadiendo que los acreditadores montados a bordo de los colectivos tampoco procesan los depósitos pendientes.

Asimismo, diversas publicaciones en redes sociales señalan que las primeras irregularidades surgieron durante la tarde del pasado miércoles, con repercusión en distintas jurisdicciones como San Juan.

El alcance del problema quedó asentado en la plataforma de monitoreo Downdetector, donde las denuncias ubicaron a la página web del servicio en estado de caída tras superar el umbral promedio de incidentes habituales.