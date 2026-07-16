La cantidad de vehículos radiados en San Juan aumentó un 31,8% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado. El crecimiento se produjo pese a que las actas labradas se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles, una diferencia que desde Tránsito de la Policía atribuyen a un mayor foco en las infracciones graves.

Según explicó Ricardo Díaz, jefe de la Dirección de Tránsito D7, a DIARIO HUARPE, entre enero y junio de 2026 se labraron 14.548 actas, mientras que durante el primer semestre de 2025 habían sido 14.362. La diferencia fue de 186 actas, lo que representa un incremento de apenas el 1,3%.

Sin embargo, el cambio más significativo aparece en la cantidad de vehículos retirados de circulación. Durante los primeros seis meses de 2025 fueron radiados 4.614 vehículos, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra llegó a 6.079. Esto representa 1.465 vehículos más y un aumento del 31,8%.

El jefe de la D7 explicó que el incremento está relacionado con un cambio en la prioridad de los operativos. Según indicó, la cantidad de controles se mantuvo, pero se puso mayor atención en las infracciones que implican el retiro del vehículo.

“Estamos manteniendo la cantidad de controles, pero haciendo hincapié en las infracciones de tipo más graves, que son las que dan motivo a radiación”, señaló.

Dentro del total de vehículos retirados de circulación, las motocicletas concentraron la mayor cantidad de radiaciones. Díaz explicó que las principales causas estuvieron vinculadas al incumplimiento de las condiciones obligatorias para circular.

“Muchas motos que tenemos radiadas son por falta de documentación, por no uso de casco o porque les faltan luces y medidas de seguridad”, indicó.

Las principales infracciones

La autoridad policial señaló que la falta de documentación obligatoria continúa siendo una de las principales irregularidades detectadas durante los controles.

A esta situación se suman las faltas vinculadas a la seguridad vial, como circular sin cinturón de seguridad en automóviles o sin casco, espejos y luces reglamentarias en motocicletas.

En tercer lugar aparece la presencia de alcohol en sangre en los conductores. Desde el área remarcaron que esta infracción genera una preocupación especial por el riesgo que representa y por la posibilidad de provocar siniestros viales con consecuencias graves.

Controles en zonas con mayor siniestralidad

Díaz explicó que la planificación de los operativos no se define solamente por la cantidad de vehículos o personas que circulan, sino también por el análisis de los lugares donde se registran más siniestros. “Miramos el mapa de la siniestralidad, los puntos negros y las zonas calientes”, explicó el jefe de la D7.

Con esa información, la Policía de San Juan refuerza los controles en los sectores donde se concentran los siniestros viales más graves, con el objetivo de reducir las conductas que pueden terminar con víctimas fatales.