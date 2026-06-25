La definición de los grupos A, B y C permitió conocer el primer partido de los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará el próximo 28 de junio en Los Ángeles.

La fase de grupos del Mundial 2026 comenzó a entregar sus primeras definiciones y ya tiene confirmado su primer cruce de dieciseisavos de final. Sudáfrica y Canadá se enfrentarán el domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en uno de los encuentros que abrirá la etapa eliminatoria del certamen.

La clasificación de Sudáfrica se concretó tras su victoria frente a Corea del Sur. El resultado le permitió quedarse con el segundo puesto del Grupo A, detrás de México, que aseguró el liderazgo de la zona luego de golear a Chequia en el cierre de la fase inicial.

Canadá, por su parte, llegaba a la última jornada como líder del Grupo B. Sin embargo, la derrota ante Suiza modificó el panorama y lo dejó en la segunda posición, situación que determinó el cruce con el seleccionado africano.

Con este resultado, quedó establecido el primer duelo de los playoffs, mientras el resto de las llaves comenzará a completarse con la definición de los grupos D, E y F. En esas zonas ya aseguraron su clasificación Alemania y Estados Unidos.

Además, la Selección Argentina también logró avanzar a los dieciseisavos de final y espera conocer a su próximo rival. El conjunto nacional jugará el viernes 3 de julio ante el segundo clasificado del Grupo H en el Hard Rock Stadium de Miami.

El choque entre Sudáfrica y Canadá se disputará el domingo 28 de junio desde las 16, en Los Ángeles, y marcará el inicio de una nueva etapa en la carrera por el título mundial.