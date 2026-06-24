Sudáfrica y Corea del Sur juegan una final por la clasificación en el Mundial

Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentarán este miércoles 24 de junio en el Estadio Monterrey por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 22:00 de Argentina y podrá verse por DSports. El partido se disputará en simultáneo con el cruce entre México y República Checa, que terminará de definir las posiciones de la zona.

El escenario encuentra a ambos equipos con posibilidades de avanzar, aunque en situaciones muy diferentes. Sudáfrica llega en el último lugar del grupo con 1 punto, producto de la derrota 2-0 frente a México y el empate 1-1 ante República Checa. Por su parte, Corea del Sur suma 3 unidades tras vencer 2-1 a los checos y caer por la mínima ante México.

Las cuentas son claras. El conjunto africano necesita ganar para mantener opciones reales de clasificación y dependerá además de lo que ocurra en el otro partido del grupo. Corea del Sur, en cambio, depende de sí mismo: un triunfo le asegura el pase a la siguiente ronda y un empate también podría alcanzarle para avanzar.

En la previa, el entrenador sudafricano Hugo Broos dejó en claro la importancia del encuentro al señalar que su equipo debe ganar para hacer historia y alcanzar por primera vez una clasificación a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Del otro lado, el técnico Hong Myung-bo advirtió que no hay lugar para la relajación y remarcó que el objetivo de Corea del Sur es quedarse con la victoria más allá de que el empate pueda resultar favorable.

El árbitro designado para el encuentro será el argentino Facundo Tello. El partido se jugará en el Estadio Monterrey, también conocido como Estadio BBVA, una de las sedes mexicanas del Mundial 2026.

Las probables formaciones serían:

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Siyabonga Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Bathusi Aubaas Sithole, Jayden Adams; Iqraam Rayners y Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

Corea del Sur: Seung-Gyu Kim; Lee Han-Beom, Kim Min-jae, Lee Gyu-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Lee Tae-seok, Paik Seung-ho; Kang-in Lee y Son Heung-min. DT: Hong Myung-bo.

Con la clasificación en juego y sin margen para los errores, el choque en Monterrey promete ser uno de los más atractivos de la última jornada de la fase de grupos.