Sudáfrica y República Checa igualaron y quedaron complicados

República Checa y Sudáfrica protagonizarán este jueves uno de los encuentros más importantes de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 13 de Argentina en el Atlanta Stadium y puede marcar el rumbo de ambos seleccionados en la lucha por avanzar a la próxima ronda.

Era una final para ambos. Porque,de haber un ganador, iba a quedar con chances en la última fecha de clasificar entre los primeros dos del Grupo A. Porque, en caso de haber un equipo derrotado, solo iba a aspirar al tercer puesto en el cierre de la fase inicial. Y en esa dualidad que existió en un mismo encuentro, era lógico que si había un ganador, ese iba ser quien menos errores cometiese. Así como también era esperable que un empate se explicaría por el equilibrio entre las falencias de ambos equipos.

Durante todo el desarrollo, se vieron dos selecciones con problemas que, en teoría, a la hora de jugar un Mundial no deberían existir. Por un lado, los europeos, que se pusieron rápidamente en ventaja con el gol de Michal Sadilek, mostraron enormes dificultades para apoderarse del trámite, tanto con la posesión de la pelota como en cantidad de situaciones generadas. Por el otro, un conjunto africano que apenas lastimó en ataque, y que en defensa dio muchísimas ventajas (las cuales su rival nunca las transformó en ocasiones).

Una muestra del flojo espectáculo deportivo fue la reprobación de los hinchas en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta al momento de las pausas de hidratación. También lo fue el murmullo durante los 90 minutos reglamentarios. Sin dudas, Chequia y los Socceroos brindaron el peor partido de lo que lleva transcurrida esta Copa del Mundo. Aunque si se lo mira bajo la perspectiva sudafricana, y con el resultado puesto, poco importa la estética futbolística del equipo si rescató un punto cuando la derrota estaba cada vez más cerca.

El tanto de penal de Teboho Mokoena les dio tal envión anímico a los dirigidos por Hugo Broos que terminaron mereciendo algo más que el empate. Y ahora,, con los puntos repartidos en Atlanta, tanto México como Corea del Sur confirman que entre ellos estará el líder y escolta del Grupo A.

La formación de República Checa fue: Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. El equipo es dirigido por Miroslav Koubek.

Por el lado de Sudáfrica, el equipo llegó condicionado por las expulsiones sufridas en su debut, situación que obligaría a realizar modificaciones para este compromiso.

Entre las curiosidades del partido aparece el regreso de República Checa a una Copa del Mundo después de 20 años de ausencia. Además, Patrik Schick es una de las principales referencias ofensivas del plantel europeo y buscará reencontrarse con su mejor nivel tras un estreno discreto. Sudáfrica, por su parte, intenta volver a ser protagonista en una cita mundialista y necesita una victoria que le permita dar un paso importante hacia la clasificación.