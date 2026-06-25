Suecia y Japón a todo o nada por la clasificación en el Mundial

Los asiáticos llegan a este compromiso con 4 puntos acumulados en la tabla tras conseguir un empate frente a Países Bajos y una posterior victoria contundente ante Túnez. Por su parte, la escuadra europea suma 3 unidades producto de un triunfo en el debut y una posterior caída que complica su panorama inmediato, obligándolo a buscar un resultado positivo para avanzar.

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, a partir de las 20:00, hora de Argentina. La transmisión televisiva en vivo para territorio argentino estará disponible mediante las señales de TyC Sports y DSports, además de sus respectivas plataformas digitales oficiales.

Hajime Moriyasu mandaría a la cancha a Suzuki en el arco, con Itakura, Tomiyasu e Ito en la línea defensiva. El mediocampo estaría compuesto por Doan, Sano, Kamada, Nakamura y Tanaka, mientras que la ofensiva contaría con Junya Ito y Ueda.

El seleccionador Graham Potter pararía a Nordfelt bajo los tres palos, respaldado por Lagerbielke, Hien y Lindelof. En la zona media jugar Elanga, Bergvall, Karlstrom, Ayari y Gudmundsson, dejando en el ataque a la dupla conformada por Gyökeres e Isak.