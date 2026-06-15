La selección de Sweden national football team y la selección de Tunisia national football team cerrarán la jornada del primer domingo mundialista con un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

El partido se disputará desde las 23.00 en el Estadio Monterrey, en un grupo que también integra a Países Bajos y Japón, lo que incrementa la importancia de sumar desde el inicio para las aspiraciones de clasificación a los 16avos de final.

Ambas selecciones llegan con necesidad de resultados tras una preparación irregular. Suecia buscará sostener su estructura ofensiva con Alexander Isak y Viktor Gyökeres como principales referencias en ataque, mientras que Túnez apuesta a un recambio en su plantel con variantes en todas sus líneas.

El conjunto sueco, dirigido por Graham Potter, presenta dudas en el arco y en el lateral izquierdo, mientras que mantiene una base consolidada en el mediocampo con Lucas Bergvall y Jesper Karlstrom.

Por su parte, el equipo tunecino, conducido por Sabri Lamouchi, dispone de Aymen Dahmen en el arco y una línea defensiva encabezada por Montassar Talbi, junto a un mediocampo con Rani Khedira y Hannibal Mejbri.

El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, en un partido que podrá seguirse en vivo por TyC Sports y DGO.

Con este enfrentamiento se cerrará la actividad del primer domingo mundialista, en una zona que comienza a definir posiciones desde la primera jornada.

Suecia vs. Túnez: dónde ver en vivo y datos del partido