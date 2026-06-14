Suecia y Túnez se enfrentarán este domingo desde las 23 en el Estadio Monterrey, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El partido aparece como una oportunidad inmejorable para ambos equipos, que llegan necesitados de un buen resultado tras una preparación con más dudas que certezas.

En una zona que también integran Países Bajos y Japón, el choque entre suecos y tunecinos puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación a la siguiente instancia del torneo.

La selección sueca accedió a la Copa del Mundo a través del repechaje disputado en marzo, pero no logró trasladar ese impulso a los amistosos previos. La Blågult no pudo ganar ninguno de sus compromisos de preparación frente a Noruega y Grecia, dejando algunas incógnitas sobre su rendimiento colectivo.

Sin embargo, los europeos confían en el poder ofensivo de dos de sus principales figuras: Alexander Isak y Viktor Gyökeres. Ambos delanteros llegan como las grandes cartas de gol para un equipo que necesita recuperar confianza rápidamente.

Túnez tampoco atravesó una preparación ideal. Las Águilas de Cartago sufrieron una dura goleada por 5-0 frente a Bélgica y luego cayeron 1-0 ante Austria. Además, el entrenador Sabri Lamouchi decidió realizar una importante renovación en la convocatoria, apostando por varios futbolistas que tendrán su primera gran experiencia internacional.

Para el debut, Suecia podría formar con Kristoffer Nordfeldt o Viktor Johansson; Gabriel Gudmondsson o Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf y Daniel Svensson; Lucas Bergvall y Jesper Karlström; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Benjamin Nygren.

Por su parte, Túnez saldría con Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn y Ali Abdi; Rani Khedira, Hannibal Mejbri y Ellyes Skhiri; Ismael Gharbi, Firas Chaouat o Hazem Mastouri y Elias Saad.

Con la obligación de sumar para no quedar relegados desde el arranque, suecos y tunecinos afrontarán un compromiso que puede marcar el rumbo de ambos en el Mundial 2026.