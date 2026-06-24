Suiza cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria clave. El conjunto europeo derrotó 2-1 a Canadá y se aseguró el primer lugar del Grupo B, avanzando a la próxima ronda con autoridad y confirmando su gran momento en el certamen. En un partido intenso y disputado, los suizos golpearon en momentos decisivos del segundo tiempo y terminaron celebrando una clasificación como líderes de la zona.

Tras una primera mitad pareja y con pocas diferencias en el marcador, Suiza encontró la ventaja apenas comenzado el complemento. A los 45 minutos, Ruben Vargas apareció dentro del área para definir una gran jugada colectiva y establecer el 1-0. El gol modificó el desarrollo del encuentro y obligó a Canadá a adelantar sus líneas en busca de la igualdad.

El dominio europeo se tradujo nuevamente en el marcador a los 18 minutos del segundo tiempo. Johan Manzambi culminó una acción ofensiva que contó con la asistencia de Breel Embolo y estableció el 2-0 para darle tranquilidad a Suiza. Con dos goles de diferencia, los dirigidos por el conjunto helvético parecían encaminarse a una victoria sin sobresaltos.

Sin embargo, el equipo norteamericano no bajó los brazos y logró descontar a los 30 minutos del complemento. Promise David aprovechó una buena jugada ofensiva para vencer al arquero rival y poner el 2-1 que renovó las esperanzas canadienses. Pese a los intentos en el tramo final, Canadá no consiguió llegar al empate y terminó cayendo por la mínima diferencia.

Con este resultado, Suiza finalizó en el primer puesto del Grupo B y avanzó a la siguiente instancia como líder. Canadá, por su parte, también logró clasificarse tras finalizar segundo con cuatro puntos, la misma cantidad que Bosnia, que derrotó 3-1 a Qatar en la última fecha. La diferencia de criterios de desempate favoreció al conjunto canadiense, que acompañará a los europeos en la próxima ronda.

De esta manera, Suiza confirmó su candidatura como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos, mientras que Canadá logró el objetivo de avanzar y continuará soñando con hacer historia en el Mundial 2026.