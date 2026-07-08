Suiza volvió a escribir una página importante en la historia de los Mundiales. En la primera edición con 48 selecciones, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, el equipo europeo consiguió avanzar a los cuartos de final y dejó atrás una larga espera de más de 70 años.

La selección suiza nunca había logrado instalarse entre los mejores equipos del mundo en la era moderna de la Copa del Mundo. Sus mejores participaciones habían sido en 1934 y 1938, cuando alcanzó los cuartos de final en torneos con otro formato y eliminación directa desde las primeras rondas.

La última vez que había conseguido llegar a esa instancia había sido en 1954, justamente en el Mundial que organizó como local. En aquella edición protagonizó el partido con más goles en la historia de la competencia, al caer 7-5 ante Austria.

Desde entonces, Suiza no había vuelto a superar la barrera de los octavos de final. Ahora, en su sexto Mundial consecutivo, logró cortar una racha que se extendió durante más de siete décadas.

El camino en el Mundial 2026 comenzó con un empate 1-1 ante Qatar, pero luego mostró una recuperación con una goleada 4-1 frente a Bosnia y Herzegovina y una victoria 2-1 contra Canadá, uno de los países anfitriones, para quedarse con el primer lugar del Grupo B.

En los 16avos de final, disputados en Vancouver, eliminó a Argelia tras imponerse por 2-0. Luego, en octavos, igualó sin goles ante Colombia y consiguió la clasificación en una definición por penales que terminó 4-3.

El próximo desafío será ante la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, en un duelo que marcará otra prueba para un equipo suizo que atraviesa uno de sus mejores momentos recientes.

El conjunto dirigido por Murat Yakin cuenta con una base consolidada y jugadores de experiencia como Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez y el capitán Granit Xhaka. Además, suma el crecimiento de jóvenes futbolistas como Dan Ndoye, una de las apariciones destacadas del plantel.

Durante las Eliminatorias europeas, Suiza también tuvo un recorrido firme. Aunque Kosovo le presentó competencia hasta el cierre del grupo, el seleccionado helvético aseguró el primer puesto y logró la clasificación directa al Mundial.

Con orden táctico, una generación consolidada y una marca histórica ya superada, Suiza llega a los cuartos de final del Mundial 2026 con la intención de seguir ampliando una historia que tardó décadas en volver a escribirse.