El sueño de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin en una tarde agónica en el BC Place de Vancouver. Tras una batalla épica de 120 minutos que terminó sin goles, la "Tricolor" cayó eliminada ante Suiza en la tanda de penaltis (4-3), despidiéndose del certamen en los octavos de final.

La definición desde el punto penal fue una montaña rusa de emociones que finalmente favoreció a los europeos. Aunque el equipo colombiano mostró carácter para levantarse tras el fallo inicial de Dávinson Sánchez, la falta de efectividad en momentos clave terminó sentenciando la serie.

Un partido muy parejo

El partido, correspondiente a los octavos de final, se convirtió en una verdadera prueba de resistencia física. A lo largo del tiempo reglamentario y la posterior prórroga, el desgaste fue evidente en ambos planteles. Colombia, que buscó la clasificación en su tercera aparición histórica en tiempos extra, intentó romper el celofán con la creatividad de Juan Fernando Quintero y la insistencia de Jáminton Campaz, quienes ingresaron para refrescar el ataque ante una defensa helvética férrea y disciplinada.

Las ocasiones más claras para el equipo de Néstor Lorenzo llegaron sobre el cierre, con un cabezazo de Jhon Lucumí que se estrelló en el horizontal y un remate peligroso de Campaz, pero la falta de contundencia y la actuación del portero Gregor Kobel mantuvieron el cero.

El encuentro no estuvo exento de momentos históricos y alta temperatura. James Rodríguez alcanzó los 131 partidos con la camiseta nacional, superando a David Ospina como el futbolista con más presencias en la historia de la Selección Colombia.

El juego fue físico y cortado, jugadores como Granit Xhaka, Denis Zakaria y Dávinson Sánchez recibieron amonestaciones en un duelo donde cada centímetro de campo se disputó como una final.

A falta de minutos para el cierre, la preocupación recayó sobre Jhon Lucumí, quien tuvo que ser reemplazado por Yerry Mina tras presentar molestias físicas, cerrando un partido de alto impacto emocional.

La secuencia de la definición

Juan Fernando Quintero abrió el marcador para Colombia con un cobro impecable.

Granit Xhaka igualó para los suizos.

Dávinson Sánchez remató al travesaño, complicando el panorama inicial.

Zeki Amdouni aprovechó para poner a Suiza en ventaja (1-2).

Jáminton Campaz mantuvo la esperanza colombiana con un remate ajustado al ras (2-2).

Manuel Akanji voló su disparo por encima del arco, dejando la serie igualada y abierta.

Juan Camilo “Cucho” Hernández vio cómo el guardameta Gregor Kobel atajaba su remate, una acción que terminó siendo determinante.

Cedric Itten volvió a poner a Suiza arriba (2-3).

Luis Díaz anotó con frialdad para mantener a Colombia con vida (3-3).

Ruben Vargas, con máxima determinación, ejecutó el cuarto gol suizo, sellando el 3-4 definitivo que le da a Suiza el pase a los cuartos de final.

Balance de una campaña histórica

Más allá de la derrota, el partido dejó hitos memorables, como el récord de James Rodríguez, quien alcanzó los 131 partidos vistiendo la camiseta nacional, consolidándose como el jugador con más presencias en la historia de la Selección.

A pesar del esfuerzo titánico y el planteamiento táctico de Néstor Lorenzo, que logró neutralizar el ataque suizo durante toda la prórroga y parte del segundo tiempo, la suerte no estuvo del lado colombiano en la instancia final. Suiza, un equipo disciplinado y físico, aguarda ahora por la Selección Argentina para definir los cuartos de final y continuar en el Mundial.

Mientras tanto, Colombia dirigido por Lorenzo, se despide dejando una imagen de entrega total, aunque con el sabor amargo de haber rozado la clasificación a cuartos en una serie donde los detalles, y la fortuna, marcaron la diferencia.